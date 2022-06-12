【唐山打人】成龍關注惡男性騷擾打女人事件　大哥痛斥：男人不可打女人　

內地河北唐山某燒烤店日前發生一班男子向店內聚餐的女士搭訕兼言語性騷擾，當女士拒絕搭訕反抗後，1名女子被9名男子圍毆4分鐘，他們不僅出拳猛揍受害女子，還揪髮拖行、猛力踩踹，更拿酒瓶狠砸她頭臉，結果遭打成重傷。

當時店內還有4、5桌客人，當中不乏多位壯年男性，可是卻沒一人挺身而出，反而有幾位女士嘗試架及報警。

【滑雪女神】谷愛凌練拳教練為「成家班」弟子 成龍秘密培訓進軍影壇做打女？

▲ 河北唐山發生9男圍毆1女事件。

痛斥沒男士幫手

事件曝光後，引發社會大眾的強烈譴責，紛紛要求要嚴懲施暴者。當中，經常在電影中飾演警察的成龍大哥也有留意此事，在昨晚（6月11日）在微博發文痛斥此事。

成龍大哥在文中稱，有有工作人員給他看了唐山燒烤店打人事件的影片，看完後氣得睡不著，令他感痛心的是：「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！」

呼籲為正義站出來

大哥並提到自己過往的電影作品都是在傳遞：「向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。」

最後，他更呼籲：「看到恃強淩弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」。

成龍發文後，不少網民讚大哥為正義發聲，「謝謝成龍大哥為女孩發聲」、「幫助他人，也是幫助我們自己」。

最新影片推介：