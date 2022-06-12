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【新冠疫苗】12歲以上人口的2針接種率達9成　聶德權：繼續推動市民接種第三針

社會 21:45 2022/06/12

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12歲或以上人口的2針接種率達至9成。（資料圖片）

本地疫苗接種總劑次達1,739萬次，公務員事務局局長聶德權表示，12歲或以上人口的2針接種率達至9成，有逾610萬人接種，但仍然不能鬆懈，須盡快提高第三針的接種率。

聶德權在社交平台提到，經過社會和市民的共同努力，2針接種率達致9成，形容是抗疫歷程的一個重要階段。至於3至11歲兒童有過半數人已打第二針，接種率超過56%，打兩針人數有282,998，當局會繼續推動、協助幼稚園和小學接種疫苗，讓小朋友享受實體課堂的校園生活。

他續指，現時第三針的接種率也逾6成，但本港確診數字近日有明顯上升，加上疫苗保護效力會隨着時間減弱，將繼續推動市民適時接種第三針，要在冬季之前提升社會疫苗屏障的保護力，以免一旦第6波疫情來襲時出現大爆發，保障市民的生命、健康，也免於醫療系統受到衝擊。

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責任編輯：郭詩詩

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