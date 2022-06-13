【新冠治療】醫管局購入千台高流量鼻導管氧氣機　89歲確診翁使用後3天病情好轉

▲ 港島東醫院聯網內科部顧問護師（呼吸科）周文俊（左）；東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華（右）。（黃穎津攝）

長期病患者患上新冠或出現缺氧，嚴重者需送入深切治療部插喉。為減輕深切治療部負荷，醫管局購入1,000台高流量鼻導管氧氣機，讓新冠病人可於內科隔離病房接受治療。有89歲長期病患老人在使用儀器治療後，3日內病情便轉趨穩定。

患有肺炎、中風、哮喘或充血性心臟衰竭的新冠病人，可能出現缺氧情況，引致多重器官衰竭。一般情況下，當血氧含量降到大約90%或以下，醫院會考慮應用合適方案輔助病人呼吸，並以抗病毒藥物減低病毒量，嚴重者則需要插喉及使用輔助呼吸機。

不過，傳統鼻導管流速最高僅10L/min，或令氧氣和室溫大氣混和，未能提供穩定濃度氧氣，加上長期使用會令病人鼻咽膜乾燥，情況就如用「強力風扇24小時不斷吹」，極不舒適。

為降低插喉機會，醫管局3月購入1,000台高流量鼻導管氧氣機，可調校流速至60L/min，提供穩定氧氣濃度。其中東區醫院內科隔離病房獲分配43部，自3月9日起安排合適患者使用，該院內科部共30餘病人受惠。

港島東醫院聯網內科部顧問護師（呼吸科）周文俊分享病例指，一名89歲有高血壓等長期病患老翁3月初確診，於東區醫院內科隔離病房留醫，曾先後使用鼻導管及氧氣面罩輔助呼吸，但其血含氧量仍未能維持在合理水平，且亦不便飲食，院方再為其轉用高流量鼻導管，及處方抗生素和抗病毒藥。3天後老翁病情好轉，一周後即痊癒出院。

東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華表示，第5波疫情重症病人驟然增多，醫管局期望在內科隔離病房引入高流量鼻導管氧氣治療，減低病人入住深切治療部機會，除應對新冠病人外，儀器亦可用於內科睡眠窒息症等範疇。

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記者：黃穎津