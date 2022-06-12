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【山泥傾瀉】西貢北潭路未完成清理　指定時間局部開放小型車輛行駛

社會 21:53 2022/06/12

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西貢北潭路山泥傾瀉情況。(互聯網)

西貢北潭路上周三在紅色暴雨警告生效期間，發生山泥傾瀉，道路全線一度封閉。運輸署表示，經連日清理後已於今日(12日)起於指定時間局部開放，讓小型車輛行駛。

政府表示，經過土木工程拓展署和路政署工程人員連日冒雨展開清理工作，西貢北潭路發生山泥傾瀉的斜坡情況已較日前穩定，但仍有不少鬆散石塊及石屎護面有待清理。

由於封閉北潭路對居民出入造成不便，政府部門認為可在有限制情況下容許小型車輛使用該段道路。由今日起，每天早上7時至9時，及傍晚6時至8時，有關路段將開放予小型車輛使用。

由於上述山坡仍未完全完成清理工作，並以單線雙程模式行駛，有關部門呼籲各位使用者經過時提高警覺，小心忍讓，車輛通行時請慢駛，沒有特別需要的車輛勿到訪有關地段。

運輸署亦已經聯絡新界專線小巴第7號線的營辦商，於該道路臨時開放時段提供來回西貢及海下（繞經黃石碼頭）的臨時專線小巴服務。

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責任編輯：蘇文軒

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