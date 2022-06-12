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【防疫措施】食環署巡查540間酒吧及餐飲處所　揭18間違規已展開檢控

社會 22:18 2022/06/12

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食物環境衞生署昨日（六月十一日）至今日（六月十二日）凌晨與警方在南區採取聯合行動，巡查酒吧／酒館等餐飲處所。(政府新聞處)

近日多間酒吧爆疫，食物環境衞生署與警方昨日(11日)至今日(12日)凌晨在各區加強巡查，其中10間酒吧及8間餐飲處所負責人涉嫌違反指示被檢控。

食環署在各區巡查酒吧等餐飲處所，又與警方採取聯合行動，合共巡查540間處所。其中7間酒吧酒館及8間其他餐飲處所因違規，翌日起在傍晚6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而3間酒吧因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天或14天。

此外，食環署亦於酒吧酒館向一名涉嫌沒有符合快速抗原測試記錄的檢查的員工及一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。食環署亦於其他餐飲處所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客、一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及一名涉嫌沒有佩戴口罩的員工發出定額罰款通知書。

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責任編輯：蘇文軒

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