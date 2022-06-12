【強制檢測】57處場所納入強檢公告　涉半山區富匯豪庭、金庭居等【附名單】

▲ 半山區富匯豪庭。(資料圖片)

本港疫情近日回升，今日(12日)新增814宗感染個案，詳情請見【下一頁】

政府今晚公布將57處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月13日或14日之前完成檢測。

半山區寶雲道2號富匯豪庭2座

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

長沙灣昇悅居3座

沙田駿景園10座

東涌迎東邨迎福樓

觀塘祥和苑和均閣

油塘崇山街8號曦臺2座

慈雲山慈安苑安欣閣

將軍澳唐明苑唐輝閣

屯門兆康苑兆偉閣

將軍澳維景灣畔11座

鑽石山星河明居E座

大圍嘉田苑嘉慧閣

油塘油美苑淑美閣

藍田康逸苑康年閣

尖沙咀擎天半島2座

荃灣海濱花園海蕙閣

長沙灣碧海藍天3座

深井碧堤半島9座

大圍美田邨美景樓

屯門海典軒2座

半山區堅道66號金庭居

大埔寶雅苑逸和閣

鴨脷洲海怡半島美祥閣

東涌海堤灣畔2座

馬鞍山耀安邨耀和樓

鰂魚涌太古城銀栢閣

將軍澳怡心園5座

青衣盈翠半島5座

堅尼地城泓都2座

跑馬地樂活道18號樂陶苑D座

葵涌大隴街11號葵華大廈

荔枝角盈暉臺3座

西營盤第三街163號廣豐臺2座

大角咀帝柏海灣2座

紅磡海逸豪園3座

馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

鴨脷洲漁安苑彩安閣

小欖帝濤灣浪琴軒 2 座

旺角砵蘭街331-335號富華大樓

大角咀柏景灣6座

大角咀港灣豪庭5座

灣仔告士打道144-149號城市大廈

彩薈軒 荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪

薩莉亞意式餐廳 鴨脷洲利東邨利東商場二期 101A號鋪

創意餐廳 大角咀大全街47-49號大滿樓地下

新耀記食店 大角咀埃華街116-118號 大英樓地下 7C 號鋪

銀龍茶餐廳 旺角西洋菜南街59號及61號鋪地下及閣樓

四喜牛腩粉麵 馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號鋪

雲桂香米線專門店 旺角西洋菜南街2W號1樓

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒