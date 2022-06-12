【強制檢測】57處場所納入強檢公告 涉半山區富匯豪庭、金庭居等【附名單】
社會 22:32 2022/06/12
本港疫情近日回升，今日(12日)新增814宗感染個案，詳情請見【下一頁】
政府今晚公布將57處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月13日或14日之前完成檢測。
- 半山區寶雲道2號富匯豪庭2座
- 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
- 長沙灣昇悅居3座
- 沙田駿景園10座
- 東涌迎東邨迎福樓
- 觀塘祥和苑和均閣
- 油塘崇山街8號曦臺2座
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 屯門兆康苑兆偉閣
- 將軍澳維景灣畔11座
- 鑽石山星河明居E座
- 大圍嘉田苑嘉慧閣
- 油塘油美苑淑美閣
- 藍田康逸苑康年閣
- 尖沙咀擎天半島2座
- 荃灣海濱花園海蕙閣
- 長沙灣碧海藍天3座
- 深井碧堤半島9座
- 大圍美田邨美景樓
- 屯門海典軒2座
- 半山區堅道66號金庭居
- 大埔寶雅苑逸和閣
- 鴨脷洲海怡半島美祥閣
- 東涌海堤灣畔2座
- 馬鞍山耀安邨耀和樓
- 鰂魚涌太古城銀栢閣
- 將軍澳怡心園5座
- 青衣盈翠半島5座
- 堅尼地城泓都2座
- 跑馬地樂活道18號樂陶苑D座
- 葵涌大隴街11號葵華大廈
- 荔枝角盈暉臺3座
- 西營盤第三街163號廣豐臺2座
- 大角咀帝柏海灣2座
- 紅磡海逸豪園3座
- 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
- 鴨脷洲漁安苑彩安閣
- 小欖帝濤灣浪琴軒 2 座
- 旺角砵蘭街331-335號富華大樓
- 大角咀柏景灣6座
- 大角咀港灣豪庭5座
- 灣仔告士打道144-149號城市大廈
- 彩薈軒 荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪
- 薩莉亞意式餐廳 鴨脷洲利東邨利東商場二期 101A號鋪
- 創意餐廳 大角咀大全街47-49號大滿樓地下
- 新耀記食店 大角咀埃華街116-118號 大英樓地下 7C 號鋪
- 銀龍茶餐廳 旺角西洋菜南街59號及61號鋪地下及閣樓
- 四喜牛腩粉麵 馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號鋪
- 雲桂香米線專門店 旺角西洋菜南街2W號1樓
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責任編輯：蘇文軒