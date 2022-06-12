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【強制檢測】57處場所納入強檢公告　涉半山區富匯豪庭、金庭居等【附名單】

社會 22:32 2022/06/12

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

半山區富匯豪庭。(資料圖片)

本港疫情近日回升，今日(12日)新增814宗感染個案，詳情請見【下一頁】

政府今晚公布將57處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月13日或14日之前完成檢測。

  • 半山區寶雲道2號富匯豪庭2座
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 長沙灣昇悅居3座
  • 沙田駿景園10座
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 油塘崇山街8號曦臺2座
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 屯門兆康苑兆偉閣
  • 將軍澳維景灣畔11座
  • 鑽石山星河明居E座
  • 大圍嘉田苑嘉慧閣
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 藍田康逸苑康年閣
  • 尖沙咀擎天半島2座
  • 荃灣海濱花園海蕙閣
  • 長沙灣碧海藍天3座
  • 深井碧堤半島9座
  • 大圍美田邨美景樓
  • 屯門海典軒2座
  • 半山區堅道66號金庭居
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 鴨脷洲海怡半島美祥閣
  • 東涌海堤灣畔2座
  • 馬鞍山耀安邨耀和樓
  • 鰂魚涌太古城銀栢閣
  • 將軍澳怡心園5座
  • 青衣盈翠半島5座
  • 堅尼地城泓都2座
  • 跑馬地樂活道18號樂陶苑D座
  • 葵涌大隴街11號葵華大廈
  • 荔枝角盈暉臺3座
  • 西營盤第三街163號廣豐臺2座
  • 大角咀帝柏海灣2座
  • 紅磡海逸豪園3座
  • 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 小欖帝濤灣浪琴軒 2 座
  • 旺角砵蘭街331-335號富華大樓
  • 大角咀柏景灣6座
  • 大角咀港灣豪庭5座
  • 灣仔告士打道144-149號城市大廈
  • 彩薈軒 荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪
  • 薩莉亞意式餐廳 鴨脷洲利東邨利東商場二期 101A號鋪
  • 創意餐廳 大角咀大全街47-49號大滿樓地下
  • 新耀記食店 大角咀埃華街116-118號 大英樓地下 7C 號鋪
  • 銀龍茶餐廳 旺角西洋菜南街59號及61號鋪地下及閣樓
  • 四喜牛腩粉麵 馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號鋪
  • 雲桂香米線專門店 旺角西洋菜南街2W號1樓

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：蘇文軒

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強制檢測 兆偉閣 油美苑 銀栢閣 逸和閣 盈暉臺 海典軒 帝濤灣 唐輝閣 富匯豪庭

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