【回歸25周年】警隊慶回歸辦舊油麻地警署開放日　慈善音樂會夥歌手奏名曲設專題網站報名

▲ 警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓（左二）指，各級人員均已熟練中式步操，有信心可展現專業一面。（陳靜儀攝）

香港回歸25周年，踏入銀禧的重要里程碑，警隊將於未來半年舉辦一系列多元化慶祝活動，包括在9月與解放軍及其他紀律部隊等進行中式步操大匯演，以及8月舉行舊油麻地警署開放日等。警方指，希望透過不同形式的活動，回顧25年來警隊與民同行的經歷，並已就相關活動設立專題網站，歡迎市民網上報名參加活動。

警隊預告一系列慶回歸活動，包括有網上短片比賽、紀錄片，焦點項目首推由保安局牽頭，「同心‧展新」紀律部隊暨青少年團體慶國慶73周年暨回歸25周年的中式步操大匯演。活動於今年9月24日舉行，由解放軍駐港部隊聯同多支紀律部隊表演中式步操。

警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓表示，警隊7月1日起全面轉用中式步操，人員在各類儀式、日常須遵從相關禮儀，他形容是與時並進，各級人員均已熟練中式步操，有信心可於匯演上展現專業一面。

適逢今年亦是二級歷史建築舊油麻地警署成立100周年，油麻地警區將於8月初舉行為期4日的「守法、護城、載情」開放日。油麻地分區助理指揮官（行政）莫藹謙稱，舊油麻地警署見證香港警隊的改變及進步，希望透過開放日讓市民「來一場歷史旅程」，如將羈留室改成「型警解密」互動遊戲室，又會安排人員穿起過往警隊制服，例如「大頭綠衣」等供市民打卡，了解警隊及油麻地警區的發展。

▲ 1960年代油麻地警署面貌。(警方提供)

此外，警隊7月底在假香港文化中心辦音樂會，由警察樂隊聯同知名歌手演出多首中外名曲，門票收益會為4間慈善機構，包括九龍樂善堂、香港認知障礙症協會、救狗之家、貓狗領養慈善協會籌款，市民可於警隊網站登記購票。

郭嘉銓強調，警方會總動員確保回歸日所有活動安全、開心地進行，不同行動單位已密鑼緊鼓進行風險部署、情報搜集等安保工作，有信心警隊可以全面兼顧慶祝及前的保安工作。而警方在舉行活動前會進行包括公共衞生的風險評估，會視乎疫情趨勢作出安排，碓保符合社交距離措施。

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記者：蘇文軒