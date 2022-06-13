【公民科】首批過審教科書指國安法平衡法治與人權　大型遊行示威圖文事例近乎絕迹

▲ 4本公民科樣書。

首批過審的6套公民與社會發展科課本出爐，TOPick取得其中3間出版社的4本樣本書，顯示在維護國家安全的課題下，4本教科書均指明訂立《港區國安法》涉2019年的「修例風波」，令中央有迫切性出手；又說國安法可保障和體現一國兩制及人權。在探討港人的權利及義務的章節中，教科書未再引述以往大型示威活動作例子，亦指出表達意見的權利不是絕對。有公民科教師認為，4本教科書的內容及深淺程度相近，雖部分議題上例子沒有以往豐富，但亦有清晰闡釋概念。

首批過審的教科書分別由5間出版社出版，TOPick取得由香港教育圖書、雅集出版社及現代教育研究社出版的4本樣本書，其中教圖佔兩本。4本教科書在提到訂立港區國安法的背景時，均指本港未就《基本法》第23條立法及2019年的修例風波，其中教圖兩本教科書形容香港在維護國家安全領域上長期「不設防」；另外兩間出版社則指修例風波令國安法立法有迫切性，雅集出版的教科書更指事件弱化市民的守法意識，而外部勢力變本加厲介入香港事務。

至於實施《港區國安法》對香港有何重要性或意義，4本教科書均提到可體現和落實一國兩制，亦列出國安法第4條規定應尊重和保障人權、可保障香港居民的合法權益，因此國安法可平衡法治與保障人權。

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在探討港人的權利及義務的課節，4本教科書均指港人享有表達意見的權利，包括言論、新聞、集會遊行、示威的自由。以往不少通識課本會列舉港人遊行示威的例子佐證，去年出版社自行剪裁的公民科課本亦有2015年七一大遊行相片，以反映港人享有遊行自由。但今次過審的公民科教書中未有提及有關例子，雅集僅列舉2011年至2020年期間、警方對公眾活動的統計數字；教圖其中一本教科書就列舉2018年5月有勞工團體示威爭取工資及工時調整。

4本教科書均強調有關權利不是絕對，並引用《香港人權法案條例》，指出在維護國家安全、公共秩序等情況下，可限制香港居民行使有關權利的自由等。在履行義務方面，4本教科書均指香港居民須履行《憲法》規定的公民責任，包括維護國家安全、榮譽和利益等；現代教育就列出香港居民應關心和融入國家發展大局，同時把握國家發展機遇。

另外，公民科學習重點5涉「法治精神的意義」。4本教科書均指法治未有統一含義，但普遍涉及所有人均須遵守法律、法律面前人人平等、秉持司法獨立等原則。去年出版社自行剪裁的公民科課本中，有引述港大法律系前副教授戴耀廷提出的法治理念，亦提及當法例與法治精神出現衝突時，部分人會進行「公民抗命」，惟過審的教科書未有再列出有關概念。現代教育提及，當遇到不公義的情況時，香港居民可循獨立的司法制度提出訴訟；而雅集的教科書則指法律不容許以違法行為來達致任何目的。

北角協同中學公民科主任黃中偉說，目前收到3間出版社的樣書，坦言內容均十分相似，因此學校選書時會考慮其他配套、書本排版、圖畫及資訊圖表數量等。他說，部分課題如港人享有權利中，所運用的例子或沒有以往豐富，但認為仍能講述基本的價值觀，而內容深淺亦貼合中學生的程度。黃中偉又稱，各教科書亦嘗試以多些事例令內容更豐富，如在講述國歌及國旗的一節中，有談到背後的設計理念、歷史知識等。

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記者：黃悅晴