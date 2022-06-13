【幼教藝術】啟思新學年增聘藝術專科老師　幼教課程中滲入藝術元素

▲ 啟思新學年增聘藝術專科老師，冀在幼教課程中滲入藝術元素。(學校提供圖片)

啟思幼稚園宣布於本學年引入藝術專科老師，冀在幼教的課程中滲入藝術元素，鼓勵幼兒在生活中尋找藝術。從新學年起，各分校會設立年度主題，透過環境創設、課室佈置、美術活動及展覽，配以不同的藝術手法展現出藝術氣氛。

啟思幼稚園教務主管與杏花及匯景分校馮慧敏校長表示，提高課程中的藝術成分，也要提升老師的藝術教學技巧，「今年新聘的藝術專科老師，主要負責設計教案及帶領藝術活動，目標是提升幼兒對美術的興趣、學習不同的美術技巧、豐富欣賞美術的經驗。幼兒和老師也是同時學習的。」

馮校長表示：「希望幼兒能親近藝術、接觸藝術、感受藝術和享受藝術，尤如走進藝術大師的內心，用他們的角度看世界。」而家長在幼兒學習的過程中的角色非常重要，馮校長指出在藝術創作的過程中，任何選擇都是發自內心的，沒有必然的美，學會欣賞孩子，讓他們在愉快的童年中成長才是最重要。

校務主管與愛琴及屯門分校歐鳳珊校長補充，學校進駐藝術專科老師，是希望可以做到將藝術融入課堂，如專題活動「走進藝術大師的世界」，讓幼兒認識不同時期的藝術家，用深入淺出的方法去引導幼兒欣賞不同的藝術作品。同時，幼兒也會運用不同的材料學習各位藝術大師獨有的創作技巧。

啟思幼稚園已聘請四位美術專科老師，招聘工作仍在進行中，目標是希望每一間分校都有一位藝術專科老師。馮校長坦言，要求應徵者專修藝術、具備藝術素養，同時又要擁有幼兒教育文憑及教學經驗並非容易。

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責任編輯 李志強