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【封區檢測】屯門龍門居第4座及第11座圍封強檢　九龍城何文田邨景文樓發現15宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:17 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】屯門龍門居第4座及第11座圍封強檢

屯門龍門居第4座及第11座自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今晚11時前接受檢測。政府目標是在明日上午約11時完成此行動。

【09:02】九龍城何文田邨景文樓發現15宗陽性檢測個案

九龍城何文田邨景文樓約1,830人接受了檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約717戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：TOPick 港聞組

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