【創業追夢】 單親媽媽獨力養兩仔女　50歲讀藍帶開廚藝教室：下半生應為自己而活

▲ 54歲的Petty於4年前入讀東京藍帶國際學院，隨後更開設廚藝教室實現夢想。

媽媽總會把子女放在第一位，個人夢想暫且放在一旁，就好像單親媽媽李茵茵（Petty）年輕時要獨力撫養一對子女，選擇在大公司做白領，大樹好遮蔭，一做便30年。當子女長大，她於是在4年前，以50歲之齡報讀日本藍帶國際學院，後來更創立「Petty's Kitchen用心．煮」廚藝教室，在半百之齡實現廚師夢。

▲ Petty說自己一直很喜歡煮食，現以興趣發展成事業，感覺相當滿足。(梁偉榮攝)

年屆54歲的Petty，談起追夢之旅，說要由小時候開始講起。「父母是工廠工人，經常加班開工，我6歲起已開始做家務，放學後要去街市，每日只有兩元買餸錢，每次我都要盤算買甚麼食材。無人教我煮飯，在媽媽身旁偷師，由小學煮到中學，一直到結婚搬走為止。」長年累月做家廚，讓她練得一手紮實的廚技。

好景不常，後來Petty跟丈夫離婚，要獨自照顧一對仔女。「我搬回娘家，由父母照顧當時2歲的細女及9歲的大仔。」其時她在一間上市公司的人力資源部門工作，十分忙碌，但仍堅持每晚回家準備晚餐，希望可親自煮製營養菜式，好讓仔女吃得健康。

▲ Petty說在藍帶讀書，是畢生難忘的經驗。(被訪者提供)

Petty在大公司工作接近30年，隨着壓力愈來愈大，胃痛出現的情況也愈頻繁。「大仔已踏入社會工作，我的負擔逐漸減輕，於是決定辭職轉做一份較輕鬆的工作。」她很快便找到一份廚藝學校的新工作，更擔任經理一職。

讀藍帶子女贊成

在廚藝學校工作的兩年期間，讓她接觸不同的廚藝老師，亦吸收不少入廚知識，令她萌起一個念頭。「自己真的很喜歡煮嘢食，便想不如把它變成一份職業，如果要實現這夢想，我覺得需要有專業資格及一張證書。」

Petty想到的便是享負盛名的藍帶國際學院。「如果要讀，梗係最好讀一間有知名度的，可以獲得國際的認同。」她膽粗粗向仔女訴說到日本上課的意願，結果，也出乎她的意料。「他們起初十分驚訝，因想到我年紀不輕仍有追夢的決心，而最終表態支持。」

▲ Petty於2018年入讀東京藍帶。(被訪者提供)

於是在4年前、她以50歲之齡入讀日本東京藍帶國際學院，她笑言自己是班中年紀最大的學生，因此自覺要加倍努力。由於學費高昂，學習更加認真。「這個為期半年的法國菜課程，學費要20幾萬元，這份學費對我來說算是巨額，所以我每一堂都很認真及留心，從來都沒有缺席。」

藍帶課程十分緊密，每周須返學校上課5天，時間由朝八到晚四。而且整個課程都沒有書籍作參考，老師也不會派筆記，Petty說惟有自己在堂上寫筆記，由於本身英文水平普通，每次都要很專心聆聽，加上應付學院非常密集式的測試及考試，她笑說：「真係讀到筋疲力盡！」

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付出幾多分耕耘便有幾多收穫，成績優異的Petty就曾被老師委以重任。「在課程中，有一晚是跟全班同事合作營運一間餐廳，還要真的要接待客人。每個同學須負責不同崗位，侍應、經理及廚師等，我被老師挑選當廚師，並要負責做最重要的主菜。那次我選擇做一個法式雞卷，食客吃後十分滿意。」當晚，Petty更需要負責同學的伙食，她卻挑選港式家常菜。「我煮中式的咕嚕肉，個個都大讚好味。」

追夢到藍帶學校上課，自然擁有的回憶都是美好，雖然在她口中，每趟考試所面對的壓力爆燈，十分緊張。「有一堂，老師忽然叫我們即席煮一道菜，煮完後給老師評分，老師給我很低的分數，當時我好失望，問其原因，他說整道菜完全沒有味道，我才發覺因太緊張而忘記下調味料。」

▲ 廚藝教室定期舉辦小朋友廚藝班，更大讚他們有創意無限。(被訪者提供)

回港開廚藝教室

讀完整個課程後，她便回港開辦「Petty's Kitchen用心．煮」廚藝教室，除了廚藝班，她更會提供私房菜服務。私房菜主要以到會形式送到訂客府上，Petty坦言她的食客大多非富則貴，對菜式要求很高。「最難忘是在一對韓國母女的大宅做私房菜。我想菜式賣相精緻，打算以青瓜及番茄作伴碟，韓國女兒立即叫停，表示其媽媽不喜歡未煮過的食物。而在廚房烹調時，女兒和工人一直站在我背後不停發問，要我解釋每個步驟，當真像一個廚藝班老師。」

由於菜式是逐道奉上，Petty希望二人可以即時品嘗，但她們卻要求全部菜式做好放上枱才慢慢食。「我向她們解釋每道菜溫度不一，放涼了也會影響味道，但她們卻說沒有問題。當時心想此次炮製的味道一定受影響，她們應該不大不滿意。幸好一個月後，她們表示很滿意我的出品，又再來訂私房菜，令我更有信心。」

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除了私房菜，Petty也舉辦Cooking Class，主要以小朋友為對象。「我會教煮小菜，如燒雞、意粉及鮑魚等，小朋友需要揸刀切食材，家長起初都有點擔心，但我跟家長講要放手讓小朋友嘗試，更可訓練他們的獨立性。」

她曾為30位糖尿病小朋友開班，並為特殊需要的學童提供課程。「我教過自閉症的小朋友，他們上堂時非常專心，而做出來的菜式水準也不錯。」

對於終能以廚師身份介紹自己，無疑為她帶來很大的滿足感和肯定。然而學海無涯，早前她又完成了一個咖啡師課程，現正修讀中華廚藝學院一個為期約3年的中菜課程。「其實很多媽媽的前大半生都集中精力照顧仔女，下半生的時間應該要留給自己，做自己喜歡做的事。我成為藍帶學生，更擁有自己的廚藝教室，真正實現了我多年的夢想，所以話，只要有心，任何年紀都可以追夢，絕對不會遲的！」

記者：招美寶