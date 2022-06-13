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【潮物速報】小薯茄聯乘CASETiFY推雪櫃冷笑話手機殼　6款不同設計6月17日面世

休閒消費 10:48 2022/06/13

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為了宣傳產品，程人富等演員當然空群出動促銷。（圖片pomatohk ig）

來自本土但已經衝出國際的手機殼品牌CASETiFY，最近積極找來不同本地藝術家和團體推出產品，除了早前邀請插畫師門小雷外，今次更找來本地人氣網絡創作團隊《小薯茄》（Pomato）攜手推出獨家聯乘電子配件系列，在YouTube已有47萬人數支持的小薯茄，相信這個系列勢必成搶手貨。

《小薯茄》X CASETiFY系列於6月17日正式上架。（圖片品牌提供）

近年本地有多個出色的網絡創作團隊，除了《試當真》外，當然不少得比前者更早成立的《小薯茄》。《小薯茄》於2016年出現，當中的成員大部分出身於香港浸會大學電影系。曾經看過的該頻道的你，都會懂得當中的演出者包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、關浩傑（阿J）、鄧麗英（麗英）、姚澤汶（肥蚊）和朱柏熹（朱Mic）等。

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他們製作關於香港人生活的短劇，以友情、情侶關係和生活點滴為主，其中近年的《雪櫃冷笑話》更大受歡迎。在2021年12月YouTube公布的「香港2021年度十大熱門創作者」中，《小薯茄》（Pomato）獲得高據第4位﹗

亦相信因為該頻道人氣高企，所以CASETiFY是次聯同他們於6月17日才正式上架的小薯茄X CASETiFY系列。

為呼應《小薯茄》的創作口號「由簡單創出不平凡」，小薯茄 X CASETiFY聯乘系列從他們備受歡迎的節目內容系列中汲取靈感，推出6款不同設計，當中包括經典薯茄商標和旗下原創節目系列「雪櫃冷笑話」的雪櫃圖案等。

整個系列產品適用於指定iPhone和Samsung手機型號，以及一系列為Airpods，Macbook和 iPad而設的配件上，身為《小薯茄》的支持者，今次似乎沒有不買的理由。

記者：何偉雄

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