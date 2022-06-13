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【居屋2022】51折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果

社會 10:36 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

今期推售的沙田愉德苑。（資料圖片）

居屋攪珠今日（13日）以網上形式進行，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持電腦攪珠儀式，51折居屋首十個抽出號碼是00、47、08、11、29、16、09、72、64、36，攪珠的號碼為申請編號最後兩個數字，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序。

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今期推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，九龍區有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。

今期「樓王」為北角驥華苑，其開則方正，惟單位較細，適合細家庭居住。另外土瓜灣冠山苑和東涌裕雅苑亦屬囑目新盤，前者距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘；後者關鍵日期為今年9月30日，可以「即買即住」。

網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。房委會預計在今年第四季開始進行「居屋2022」選樓和向「白居二2022」的成功申請者發出批准信。

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記者：李榮忠

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