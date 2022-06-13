【白居二2022】4,500個配額攪珠結果出爐　一文看清首十個攪珠號碼

▲ 一文看清「白居二2022」首十個攪珠號碼 。（資料圖片）

白居二4,500個配額今日（13日）攪珠，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持白居二電腦攪珠儀式，首10個抽出的白居二申請次序號碼是67、83、25、54、28、12、68、30、90、23，房委會將按號碼序列，以電腦隨機排列申請者次序，詳細審核「白居二2022」申請者的資格。

▲ 「白居二2022」100個號碼次序。（屋委會直播截圖）

房委會將根據電腦隨機排列的申請者次序，詳細審核「白居二2022」申請者的資格，稍後向合資格家庭及一人申請者，發出申領「購買資格證明書」的批准信。合資格的申請者可在批准信發出日期起兩星期內申請「購買資格證明書」。

「購買資格證明書」由簽發日期起計12個月內有效，持有人可在「購買資格證明書」有效期內購買「居者有其屋計劃」第二市場或房協「住宅發售計劃」第二市場未補價單位。

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記者：李榮忠