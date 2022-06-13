【好人好事】港女移英後唐人街遺失卡片套　好心港男憑車牌查地址深夜踩單車物歸原主

▲ 移英港人守望相助。

人在異地，同鄉更應守望相助。一名移民英國的香港女網民，日前於當地唐人街遺失卡片套，正當她以為難以失而復得之際，卻有人深夜11點登門將失物物歸原主。而對方是一名男生，同樣來自香港，原來他撿到卡片套後，查看套內裝有的車牌，而車牌上有物主地址，於是他深夜踩單車將卡片套送回給事主。而該名好心港男不但並未索取分毫報酬，更連姓名和聯絡電話都未留下，便轉身離開。

女網民在社交平台發帖文，希望找到男生親自感謝對方。其他網友則大讚男生「有愛」、「在外發揚香港人精神，展示香港人的優質」。

有移民英國的香港女網民在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，表示某日夜晚在唐人街遺失「卡片套（card holder）。女生本來已經「打定輸數」，回家後，卻在深夜11時聽到門鐘聲響起。她打開門，見到一名素未謀面的男生，將卡片套奉還。

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女生相當驚訝，了解後才得知原來對方也是港人，拾到卡片套後，憑著裡面車牌上印有的地址，找到物主，更親自踩單車送來。不過該好心男生其後連名字和聯絡方式都沒有留下，便瀟灑離去。

女生表示，由於當時「真係好驚訝，未反應到」，故忘記問對方的聯絡方式。而她發文，亦是希望尋找那位好心男生，親自答謝，「師兄如果喺gp（group，群組），可唔可以聯絡吓，我哋想多謝你」。

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帖文吸引不少移民港人讚好及留言，有人大讚「好人有好報」、「有愛」、「So sweet」、「好人一生平安」、「在外發揚香港人精神，展示香港人的優質！」、「好彩到呢呢啲真係香港人幫香港人啦，仲要輕輕的我走了咁瀟灑」。也有網民笑言，樓主的經歷像極是「戀愛劇嘅開始」。

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責任編輯：王明芳