【COLLAR成員】Ivy So為賀弟弟生日缺席睇騷　蘇雅琳姊弟情深細佬撐家姐追夢

昨晚（6 月12日），女團COLLAR的成員Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）齊到紅館欣賞鄭欣宜（Joyce）個唱！

COLLAR成員亦在個人社交平台分享睇騷大合照，可是當晚卻「七缺一」下，粉絲好奇何解唯獨Ivy So（蘇雅琳）未有現身！

後來Ivy親身在IG Story揭開謎底，原來她為慶祝弟弟的18歲生日而缺席睇騷，更暫時忘記減肥，與弟弟一同享受美食，盡顯姊弟情深！

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Ivy：高估咗我哋兩個嘅食量

Ivy在昨晚於IG Story分享與「被遮眼」弟弟的合照，寫道：「佢18歲生日 陪佢食1隻炸雞1碗芝士年糕1卷蛋糕 利申食唔晒 高估咗我哋兩個嘅食量 飽到上心口」。

同時她也不忘在弟弟生日時向對方「投訴」，「希望以後你可以唔好再喺大氣電波再講我壞話 謝謝」。

而Ivy向來也不會於IG內公開與家人的合照，就算弟弟亮相COLLAR團綜《我哋係COLLAR》時，也是以「我是Ivy細佬」卡牌遮著弟弟雙眼。今次也不例外，沒有讓弟弟樣貌曝光。

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Ivy弟弟曾揭家姐真面目

在《我哋係COLLAR》第4集中，Ivy帶同弟弟一同現身。而Ivy弟弟稱外界向來覺得姐姐是外向、陽光、具親和力、企理，但在家時其實就不理儀容、穿著隨便。Ivy也承認自己是一位宅女，兼認為外出是一件麻煩事，情願在家睡覺、看漫畫。

Ivy平日又最愛與弟弟打機兼分享身邊事，Ivy弟弟再爆料：「其實佢打機好廢，喺屋企打到爆哂粗，平時會講『細佬，救我啊』」Ivy笑說曷互相合作，讓弟弟可以照顧自己。

當被問到Ivy現時在家是否勤力做運動時，弟弟稱姐姐工作後回家就睡覺，雙下巴盡現、大腿變粗，Ivy聽後即反擊：「你講咩話？」

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Ivy愛鍚細佬

Ivy So在家時又會為弟弟下廚，弟弟也在節目中認證姐所煮的菜式是好吃的。Ivy的中學同學也指Ivy是一位很好的姐姐：「上次佢細佬要搞騷，要跳MIRROR嗰隻舞，佢擺咗好多時間去教佢，佢唔只教佢細佬，仲教佢細佬啲同學。」

Ivy稱弟弟很文靜，難得想做離開電腦的事，於是就很想幫助他。她又有感現時已很久不在家，因此很珍惜為弟弟拿東西的時間。

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細佬支持家姐追夢

在環節的最後，弟弟指在《造星》前，其實家人也沒有完全支持Ivy，所以她承受了很大的壓力。Ivy弟弟則相信姐姐：「佢對自己嘅目標、夢想，真係好有主見，所以都叫佢放膽去做，做自己比較緊要」。

Ivy也十分相信弟弟，會跟他分享自己想向家人說的事：「佢企喺我嗰一邊，有個人support我嘅諗法，知道我喺屋企唔係得我一個咁樣堅持嘅時候，我就會覺得好warm。」她續指自己報名參加《全民造星IV》時，也只有弟弟支持她。

Ivy弟弟又「得戚」地說：「你哋今日有得睇Ivy So，都係因為我」，Ivy聞言後即大笑。

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