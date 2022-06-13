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【居屋2022】51折居屋及白居二攪珠有結果　查詢申請編號方法＋揀樓時間

社會 11:08 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

房委會資助房屋小組主席黃碧如。（資料圖片）

新居屋及白居二申請今日（13日）攪珠，6折新居屋首10個抽出號碼是00、47、08、11、29、16、09、72、64、36，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序。

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白居二申請者首十個號碼是67、83、25、54、28、12、68、30、90、23。房委會將按號碼序列，以電腦隨機排列的白居二申請者次序，詳細審核白居二申請者的資格。

已申請今期新居屋的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如白表：W 00000 22）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼，房屋署料最快今年第四季開始揀樓。

假如忘記自己的申請編號怎麼辦？根據房委會，申請人可以根據以下途徑查詢自己的申請編號：

1. 查詢居屋2022的申請編號

申請人可致電「房委會銷售及白居二熱線」2712 8000，按1（廣東話）或2（普通話）選擇語言後，再按1 > 6 > 1，輸入申請者的身份證號碼。如房委會已收妥申請表並於系統作出紀錄，申請人會聽到有關申請編號。

亦可使用居屋2022網站「查詢申請狀況」的功能，輸入申請者的身份證號碼並通過系統驗證，便可查閱有關申請編號。

2. 查詢白居二2022的申請編號

申請人可致電「房委會銷售及白居二熱線」2712 8000，按1（廣東話）或2（普通話）選擇語言後，再按3 > 4 > 1，輸入申請者的身份證號碼。如房委會已收妥申請表並於系統作出紀錄，申請人會聽到有關申請編號。

亦可使用白居二2022網站「查詢申請狀況」的功能，輸入申請者的身份證號碼並通過系統驗證，便可查閱有關申請編號。

料今年第四季分批揀樓

「居屋2022」預計在今年第四季開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。至於「白居二2022」，同樣則預計在今年第四季開始向合資格申請者發出批准信。
　　 
在揀樓期開始前7天起，房委會將於樂富客務中心，提供載有各個新發展項目及重售單位詳情的售樓說明書和價單，供公眾索取，及上載有關資料到各居屋發展項目的指定網站供瀏覽。

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記者：李榮忠

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