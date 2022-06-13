【第五波疫情】蕭傑恒指BA.2.12.1傳播力較預期低　現爆BA.4或BA.5風險不大

▲ 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片）

本港昨增814宗確診，連續兩日突破800宗，並多16人疑染變種Omicron BA.2.12.1，部分屬源頭不明本地個案；另輸入個案亦創近期新高，達106宗（即看：【下一頁】）。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，目前本港累計有100宗感染Omicron BA.2.12.1個案，認為其播速度沒有想像中快，又認為現時爆發BA.4、BA.5的風險不大。

蕭傑恒今早（13日）於電台節目中指，目前本港累計有100宗感染Omicron BA.2.12.1個案，而目前主流病毒株仍是BA.2.2，認為BA.2.12.1的播速度沒有想像中快。他解釋，本港累計過百萬宗感染個案，第三針疫苗接種率超過6成，形容本港已建立非常好的疫苗屏障，而沒打針的市民如曾染疫BA.2.2，產生的免疫力可抵抗BA.2.12.1。

他說，本港大部分酒吧群組是屬BA.2.2，如酒吧群組有感染BA.2.12.1的患者，則會令確診數升上升，惟強調亦屬預期之內，另有數據指出BA.2.12.1引發的死亡及重症個案機會不大。

蕭傑恒又擔心Omicron另一亞型BA.4、BA.5的個案，指其比BA.2除了有Omicron的突變、亦會有Delta的突變，其對抗疫苗的能力亦比BA.2高4.2倍，更易可以突破疫苗，導致再次感染；而美國的主流病毒亦已變成BA.4、BA.5。

被問到本港爆發BA.4、BA.5的風險，他認為現時的風險不算太大，指輸入個案多數是BA.2、BA.2.12.1等，暫沒看到BA.4、BA.5的數量有大升幅， 但隨著其他地方有越來越多個案，相信壓力會越來越大。

他又說，只要出現嚴重或重症的數目，對公共醫療系統不構成很大影響，就沒必要收緊防疫政策，又料本港確診個案每日徘徊在數百宗，甚至可能過千宗，過往零確診的情況，相信短期內不會出現。

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責任編輯：郭詩詩