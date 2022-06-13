【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣　Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途

▲ 未出道的曾比特既然跟某導演撞樣。

歌手曾比特（Mike）因參加歌唱節目《聲生不息》人急暴升，成功憑出色唱功及爆炸頭造型獲得內地觀眾關注，更一度登上微博熱搜。

爆炸頭早已成為曾比特的標誌，而日前於《聲生不息》節目內，Mike試盡不同款色的爆炸頭，搞笑非常。

回看3年前，曾比特憑參加《全民造星II》而入行，當年的Mike蓄著一頭短髮，竟然被指跟導演高志森撞樣，後來轉換髮型連星途也逆轉，令大家明白「包裝」的重要性。

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兩個爆炸頭碰面

TVB與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》近日正錄影中，昨晚（6月12日）播出的一集競演主題為「葡萄成熟時』」上半場。

節目開播後一直成為焦點的曾比特，這次獻唱獲陳少琪親自改詞成男裝版的《灰姑娘》，對決李健及李玟合唱的R&B風格《一生何求》。

▲ Mike次次獻唱都好投入。

每次出場均有驚喜的Mike，這次演出前專誠拜會了在內地同樣以爆炸頭聞名的張薔，張薔更曾獲內地網民講笑指是Mike的媽媽。

兩個爆炸頭甫見面，即來個深情擁抱。之後Mike在「媽媽」的指導下，挑戰不同長度及顏色的爆炸頭。

之後，Mike出場獻唱時變回深情Mode，並全情投入自彈自唱，配合舞台的投射特效，相當有Feel。

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為失意者打氣

甚有心思的Mike，歌曲前奏部分更加入了自己的首本名曲《我不如》，別具意義，Mike補充謂：「這是（《我不如》）對我很重要的歌，所以想跟很重要的Moment（《聲生》舞台）去結合。」

Mike又指希望將歌曲獻給正在經歷失意的樂迷朋友們：「成熟必須要經歷一啲跌蕩，先至會成長，呢個就係叫成熟。我希望透過我嘅聲音，如果大家經歷緊啲唔好嘅嘢，可以為佢哋帶嚟一啲能量。」

▲ 最後呢個舞台效果，正呀！

與高志森撞樣

他不但人變成熟，連扮相也跟出道前有很大分別，Mike於2019年參加ViuTV節目《全民造星II》，最後取得第八名，並獲導師之一Eric Kwok賞識及提攜，之後加入環球唱片。

近日Mike的參賽片段翻hit，當時的Mike留著一頭短髮，加上身型略胖，連導師Eric kwok笑指他跟高志森似樣。

網民翻看片段後，也說Mike跟現在差很大，當中留言：「嘩，同唱初戀簡直兩個人，兩個檔次，包裝真係好重要！」、「依家爆炸頭感覺young 左又靚仔左，造型師應記一功！」、「爆炸頭拯救左佢」、和「聲色藝真係好重要！Mike 呢度真係唱得點好都未必及睛！」等。

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爆炸頭成標誌

Mike曾於美國華語節目《偶像名人堂》訪談裡分享雹爆炸頭的原因，當年他因為應付《全民造星II》的表演而電髮，他說：「我原本打算電一個韓仔感的鬈曲髮，不知何解，可能因為我天然有少少攣毛的關係，電完出來之後，就變咗爆炸頭！」

由於身邊人覺得髮型跟他相襯，而曾比特亦覺得爆炸頭易打理，故決定keep著爆炸頭造型，亦成為其標誌，而Mike表示未來2、3年都不打算轉髮型。