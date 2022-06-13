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【魷魚遊戲】李政宰+李炳憲落實回歸第二季　一個關鍵角色未有定案

娛樂 10:39 2022/06/13

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《魷魚遊戲》第二季開拍。

Netflix《魷魚遊戲》去年9月播出後，僅以28天的時間便締造觀看超過16.5億小時的記錄，熱潮蔓延至多個國家，成為Netflix史上最受歡迎影集。

在昨晚深夜，Netflix突然公布《魷魚遊戲》第2季即將開拍，並同步發放官方首張tester海報。

Netflix並在官方平台發布了《魷魚遊戲》導演黃東赫的公告信，宣布《魷魚》第二季正式開拍，在導演給粉絲們的信件中，透露了新一輯的劇情去向。

首張官方海報。

信中大意寫道：「《魷魚遊戲》的企劃發想始於12年前，終在去年開花結果，上線短短12天成為Netflix史上最受歡迎的影集。

作為《魷魚遊戲》編劇、導演、製作人的我，衷心感謝全球粉絲的支持和愛戴。現在正式宣佈奇勳要回來了，(遊戲)負責人也要回來了。第2季即將到來。拿著畫片的西裝男說不定還會回來。也可以見到一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。」

鄭浩妍未知會否回歸。

當中確實了李政宰演的奇勳要回來，一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀，亦即李炳憲亦落實回歸，同時暗示了孔劉演的西裝男有機會重現。

然而，本來在上一輯已死的姜曉（鄭浩妍飾），有傳會以雙胞胎姊妹的身分重新回歸，不過此公開信未有任何提及。

最新影片：黃婉華訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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