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【高空擲物】無品住戶高空擲糞樓下晾衫架遭殃　管業處通告勸：盡早前往就醫

健康 11:23 2022/06/13

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無品住戶高空擲糞樓下晾衫架遭殃，管業處通告勸「盡早前往就醫」。

高空擲物事件經常發生，令人相當困擾。近日一名網民於討論區發文，表示在大廈升降機發現管業處貼出通告，指有住戶將固體排泄物從窗戶往外掉，跌落在低層住戶的窗外晾衫架，管業處又在通告中勸諭該名拋擲冀便人士「盡早前往就醫」，引來網民熱議。

該名網民於討論區「Dcard」以「你好玩唔玩玩屎」為題發帖，指近日於乘大廈升降機時，看見管業處貼出的通告，「呆咗之後笑出聲」。通告寫道，管業處接獲投訴，指有中至高層住戶排便後直接把固體排泄物從窗戶往外掉。

管業處貼出通告。（圖片來源：Dcard）

通告展示了2張晾衣架被污染的照片，可見一塊綠色的布上沾有褐色的糞便。管業處批評，有關行為除污染環境外，更令該受影響住戶的晾衣架被嚴重染污，最終需報銷。

管理處又寫道，「奉勸該名拋擲冀便人士盡早前往就醫，並提醒如廁請使用廁所，使用後沖廁即可」，又指高空擲物屬刑事罪行，事件已交由警方處理。

樓主表示，看到通告時「呆咗之後笑出聲」，又說「睇得出管業處好有火」。帖文引起網民熱議，有人笑言「應該係同樓下有仇」、「好想知邊個屋苑嘅管理處咁正」、「真係頂唔順，仲要有相」，亦有網民分享經歷指，「我以為我樓上掉m巾已經誇張」、「上次男朋友送我返屋企，行下行下有人揼尿落街，揼正我哋前面，好彩冇中」。

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責任編輯：羅嘉欣

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