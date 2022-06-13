【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯

▲ 林盛斌由月薪6千至今越住越豪，搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯。

林盛斌（Bob）今年初與太太黃乙頤（Pearl）和四名子女，由居住了3年的九龍塘獨立屋，遷往同居的另一棟豪宅。搬遷至今數月，阿Bob與太太都甚少公開豪宅內部的照片，昨日阿Bob在社交網站「放閃」，聞接公開了大屋內的氣派樓梯！

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阿Bob一家6口於3年多前開始租住一間位於九龍塘的四層樓高獨立屋，有足夠空間讓四名子女活動，又不時廣邀良朋到大宅中開Party，好友C君曾形容阿Bob的家「大過地球」。

▲ 阿Bob舊居。（instagram圖片）

在疫情下工作大減，但勤力的阿Bob加上持家有道的太太，林氏一家在今年初宣布搬離住了三年的獨立屋，搬到同區私隱度更高的特色豪宅，阿Bob曾透露新居的風水和環境都比舊居好。

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子女快測結果陰性

但遷往新居後，阿Bob甚少如以往一樣，貼出新居的內部照。

直到昨日，阿Bob貼出太太坐在家中的長梯底，一臉憂心忡忡的模樣，意圖「放閃」的阿Bob寫道：「我有一個好大膽嘅想法………」

但相信太太正在為家中4位孩子病倒一事感到憂慮，不過Pearl已在社交網站報平安，表示子女的快速檢測結果全部屬陰性。

▲ （instagram圖片）

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花園設臨時泳池

好友胡定欣見到阿Bob新居照，留言追問是否其新居，阿Bob回應：「唔係你覺得呢度係邊度？」

定欣回覆道：「咁大間屋，又唔邀請我黎玩，我點知喎？又泳池又……」不少網民留言，除了羨慕阿Bob家有嬌妻，還非常羨慕他家中的氣派裝修。

而除樓梯的照片，早前阿Bob亦曾貼還與太太的睡房照，只見房中的其中一個角落，擺設簡約。

另外亦有子女於端午節時在花園架設的臨時泳池玩耍的照片，期待阿Bob分享更多豪宅內部照。

▲ （instagram圖片）

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由推銷員轉當DJ

入行19年的Bob身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆多職，多才多藝，憑出色口才、愛扮鬼扮馬個性，深得觀眾及客戶歡心，由昔日月薪6千元，漸漸發圍成為現時圈中的「隱形富豪」。

Bob當年新城電台營業部推銷員做起，後來獲賞識轉做DJ，其後加入TVB成為藝人後廣為人熟悉，10多年前開始接洽各大公司晚宴及婚宴司儀工作，成為金牌司儀，廣告及司儀工作不斷，之後再開舖賣衫賣首飾，更開娛樂公司成為老闆，賺得豬籠入水。

他早在2019年撰寫長文分享事業致勝之道，回憶稱：「我人生第一份工，就係喺電台做Sales。當年我嘅銷售成績，由起初底薪六七千蚊，短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！」

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