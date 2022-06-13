【MIRROR成員】教主新歌MV 5日破170萬點擊　Anson Lo首次執導：享受創作過程

▲ 教主新歌好宥有意思！

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於6月8日推出跳唱歌曲《King Kong》，教主更首次擔任MV導演，並以Virtual Background（虛擬背景）拍攝超現實故事情節。

由於今次是Anson Lo首次執導MV，亦為他帶來無比的壓力，形容是個很驚慌的體驗：「無諗過自己要參與嘅部份有咁多！以往自己預期做導演可能只係諗MV橋段、服裝，好片面嘅設計概念，但今次執導《King Kong》之後，就發現好多嘢都要顧及。」

而今次拍攝時間更打破了Anson Lo過去所有個人MV，共花費了兩日合共40小時來拍攝。

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點擊率破百萬 教主借新歌帶出社會競爭激烈

Anson Lo如此辛苦拍攝，一班神徒當然落力支持，由6月8日推出，直至至今，短短５日已累積了超過170萬人次點擊，教主的威力果然厲害！

日前Anson Lo更在社交網寫下千字文細訴今次拍攝這首歌的心路歷程，並指最初想做一首大家未看過的Anson Lo唱的跳唱歌，又感謝團隊的努力。

他透露今次新歌有份很好的詞，帶出社會無盡的比較，競爭激烈：「唔止係我依家嘅職業，細個時我家姐同我都有一種無形嘅比較，學業上同言行舉止上；去到小、中、大學同同學嘅比較、教跳舞時舞技嘅比較，相信我地每個人每一日都經歷緊比賽。」

但Anson Lo望透過新歌叫大家不要放棄：「只要你有進步同努力嘅心，每個人都可以做自己嘅第一，做自己最強大嘅King Kong。King Kong再強大，都未必能夠同其他人比，因為每個人嘅King Kong強大嘅地方都唔一樣。」

▲ 教主借新歌帶出社會競爭激烈。

首次執導身心俱疲 一次意外有新靈感

對於今次首次執導的他，直言需要超級大的體力和「腦」力，因還要應付平日自己的工作及劇集拍攝：「時間比以往拍任何MV更加唔夠用，拍攝當中休息嘅時間好少，因為每一刻都要主導同決定拍啲咩， 但我好享受成個創作同執行嘅過程！」

他又指因為時間的限制要放棄其原本想好的故事和主題，所有事要重新開始，令其很擔心，惟後來因意外受傷令其有新靈感：「『整親手指事件』前往去睇急症科醫生嘅車程中，我突然好想飲水，但右手手指用唔到，得返左手又開唔到水樽蓋，嗰一刻嘅口渴令我逐步諗到依家MV呈現嘅主題。」

大家為生存作出不同選擇

Anson Lo再表示MV一開頭向電影《移動迷宮》（The Maze Runner）致敬，故事講述一班人被送到一個沙漠，眾人在口渴的情況下要爭奪成個地方唯一一支水，大家為求生存而作岀不同的選擇，而MV裏面，大家一起玩一場生存的競爭遊戲。

他續說：「有人為咗搶到枝水而傷害別人，有人面對競爭只會坐以待斃，有人會願意同人分享，有人會用奸險手段達到目的。最後即使枝水倒瀉咗，兩男都繼續因為唔憤氣而作冇意義嘅鬥爭，導致兩敗俱傷。但其實大家點解唔一齊分享水源，一齊等待，一齊努力，各自做好自己本分，可能就可以一同接受最後嘅雨水。」

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叫大家只需與自己比較

隨後，他表示當教母看了MV first cut後，便說：「大家搞咁多嘢就係為咗支水呀？」

Anson Lo解釋指有時往往當局者迷，「比賽」中「競爭者」認為最後爭奪的東西是很大件事和重要：「可能跳出嚟睇未必係一件值得要佢地互相踐踏去得到嘅事或物件，所以從來比較只需同自己比，競爭只需要同自己爭，做到自己嘅最好。」

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望這首歌能每天陪伴大家

最後，他再次感謝幕後團隊人員，又指每一次的成品不會是完美無瑕，知道自己有很多方面可以做得好好多，但今次是其很喜歡亦是花盡心思的一個Project。

他還表示，知道大家近日因撲飛而有很多不同的壓力和不快，希望這首歌成為其中一樣陪伴着大家過每一日的元素，但願大家都可以成為自己心目中的King Kong，希望大家喜歡《King Kong》。