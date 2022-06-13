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【育兒心得】路易王子掩耳尖叫是鬼馬非ADHD 精神科醫生大讚凱特王妃育兒技巧

育兒經 16:03 2022/06/13

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林震醫生認為，路易王子是一位活潑可愛和生動鬼馬的正常4歲小孩，他並沒有任何精神疾病！

在英女皇登基70周年的時候，4歲的路易王子 (Prince Louis) 成為傳媒焦點，因為在慶祝儀式當中，王子表情七情上面，包括曾向母親凱特王妃扮鬼臉、伸舌頭等，在觀看軍機飛行表演的時間，他用雙手掩耳大叫和發脾氣。他像坐不定似的，一時親近凱特和她抱抱錫錫，一時跑到查理斯王子，並坐在他的大腿上，一時又與身後的皇室成員玩耍。

英國網民對於路易王子的行為和精神健康有着不同的見解，有人懷疑路易王子是患有自閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD) ，又或是患有專注力不足/ 過度活躍症 (Attention-deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD)，也有人覺得這是一位正常四歲小孩的行為，也有人認為是凱特的管教方式出了問題。

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由於王子對聲音非常敏感，所以被質疑患有自閉症譜系障礙。由於他在慶祝儀式沒有耐性，所以被懷疑患有專注力不足/ 過度活躍症。要解讀路易王子，首先我們要界定怎樣才是正常和不正常的小孩？

路易王子不應患有自閉症譜系障礙，因為這些兒童其社交表現比較是冷漠和被動，他們較喜歡獨自玩耍，很少注意其他同伴，但在慶祝儀式過程，王子像是一位社交高手，和不同的皇室人員有互動。雖然自閉症譜系障礙患者對感官刺激有過度反應，但由於空軍表演震耳欲聾，四歲的王子雙手掩耳也是很正常。

路易王子也不應患有專注力不足/ 過度活躍症，這些兒童其徵狀包括專注力弱、過度活躍和行為較衝動，但這些徴狀必須持續最少六個月，而且出現在多於兩個不同的環境。因此只觀察一連四日慶祝儀式的行為，是不能妄下判斷診斷路易王子是否患有此症。

要四歲的路易王子完全遵從皇室禮儀是非常困難，要他數小時坐定定觀看沒有興趣的慶祝典禮，就是難上加難，同時我們也應客觀地觀察王子，在慶祝儀式當中有耐性地坐了多久。另一方面，我們也看出凱特王妃對路易王子是比較寬容，所以王子才能做出不同的趣怪表情和行為。

筆者認為寬容的父母能讓孩子健康成長，筆者也相信凱特王妃是一位很好的母親，她的親子技巧很值得家長學習，相反一個嚴厲苛刻的父母，最終會讓孩子像沒有靈魂那樣成長。最後筆者認為路易王子是一位活潑可愛和生動鬼馬的正常四歲小孩，他並沒有任何精神疾病！

文章獲林震醫生授權轉載。

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撰文 : 林震醫生 精神科專科

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