  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 12:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券

社會 11:16 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（OK便利店提供）

OK便利店公布第二期以八達通領取消費券計劃的優惠詳情。由2022年6月16日起至6月22日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取2022年第二期1,000元消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。整個推廣期內OK便利店將會派發總值逾2,000萬元現金券。

推廣詳情：

  1. 當OK齊齊印會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。
  2. 當非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上。
  3. 每張八達通只限換取一次。
  4. 現金券必須於2022年7月15日前，淨消費滿20元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【消費獎賞】PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞　PayMeow與姜濤合拍廣告推介優惠
12:23 2022/06/08
【消費獎賞】PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞　PayMeow與姜濤合拍廣告推介優惠
【消費券】科技創新界議員：八達通app用戶已實名登記　支付卡儲值額不應設限
12:13 2022/06/09
【消費券】科技創新界議員：八達通app用戶已實名登記　支付卡儲值額不應設限
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
10:20 2022/06/12
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記

你可能感興趣

【消費獎賞】PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞　PayMeow與姜濤合拍廣告推介優惠
12:23 2022/06/08
【消費獎賞】PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞　PayMeow與姜濤合拍廣告推介優惠
【消費券】科技創新界議員：八達通app用戶已實名登記　支付卡儲值額不應設限
12:13 2022/06/09
【消費券】科技創新界議員：八達通app用戶已實名登記　支付卡儲值額不應設限
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
10:20 2022/06/12
【消費券1萬】陳茂波：本周公布第二階段發放詳情　沿用上次支付工具者毋須登記
電子支付 著數優惠 商場活動 電子消費券 OK便利店 港元 商場 便利店 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
【女皇御用】英女皇54年來只鍾情一個品牌手袋　80年英國老字號售價由1.8萬起
15:12 2022/06/07
【女皇御用】英女皇54年來只鍾情一個品牌手袋　80年英國老字號售價由1.8萬起
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱