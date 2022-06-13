【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券

▲ （OK便利店提供）

OK便利店公布第二期以八達通領取消費券計劃的優惠詳情。由2022年6月16日起至6月22日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取2022年第二期1,000元消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。整個推廣期內OK便利店將會派發總值逾2,000萬元現金券。

推廣詳情：

當OK齊齊印會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。 當非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上。 每張八達通只限換取一次。 現金券必須於2022年7月15日前，淨消費滿20元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

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責任編輯：陳麗娜