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【強制檢測】堅尼地城翰林軒第2座14人違強檢令　其中2人罰款10,000元

社會 11:18 2022/06/13

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堅尼地城翰林軒第2座14人違強檢令。（資料圖片）

中西區民政事務處今日（13日）聯同西區警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的堅尼地城翰林軒第2座進行執法行動，行動中共發現有14人違反強制檢測公告。

行動由今日上午約7時半起，堅尼地城翰林軒第2座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約230名受檢人士的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中2人處定額罰款10,000元。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩

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