【學海無涯】兩孩媽媽范瑋琪EMBA碩士畢業　陳建州為太太驕傲：克服一切困難和挑戰

▲ 范范獲得EMBA碩士學位。

學海無涯，兩孩之母的台灣歌手范瑋琪（范范）在臺灣師大取得EMBA碩士學位，昨日（12日）舉行畢業典禮，老公陳建州（黑人）陪同出席及獻上祝福，黑人以老婆為驕傲，發文指：「這兩年真的不容易，很佩服范范能克服一切困難和挑戰，努力完成碩士學位。我們全家都為她感到驕傲！畢業快樂！」

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黑人還拍低范范領取畢業證書、接受撥穗儀式的片段，影片中范范似乎眼泛淚光，她則透過經紀公司表示：「很開心在臺師大度過充實的2年，一路上臺師大的老師教授都很照顧我，同學也都很幫忙，也終於完成論文，拿到碩士學位。」

▲ 范范眼泛淚光。（圖：台師大）

范范也在自己的社交網上載與黑人深情對望的照片亦留言：

謝謝你的包容和支持～ 感謝師大和時間的洗禮與沈澱，今天很幸福。

近年范范是非不斷，她由高調轉向沉寂，後來她重返校園讀EMBA，用了2年時間攻讀碩士學位，這兩年她面對種種流言，在3月論文口試時，感性發文：「謝謝我的指導教授和口試委員，在師大唸書的這兩年我萬分珍惜，謝謝神給我這樣重新走進校園學習，重新認識這個世界的兩年，讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對。」

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被批哈佛大學學歷造假

范范是台灣娛圈中少數高學歷的女星，以「哈佛才女」形象出道，形象討好，不過後來被踢爆學歷造假，她最終發聲明澄清指：「​​我讀的是Harvard’s extension school（哈佛進修學院），也讀過Pomona College（波莫納大學）,Scripps and UMass Amherst。」強調自己並未偽裝學歷。她更為母校辯護，表示哈佛進修學院很好，在同樣的校園上課，拿一樣的學位，可以學一樣的課。

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編輯:王明芳