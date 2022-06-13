【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約

▲ 欣宜（Joyce）和許廷鏗（Alfred）終於完成七年前的約定。

欣宜（Joyce）一連三晚於紅館舉行《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》，昨晚（12日）尾場邀得好友許廷鏗（Alfred）擔任嘉賓，完成7年前的約定。

Joyce和Alfred於初入行時認識，二人見證過對方的高山低谷且一起同行至今，並於2015年曾約定未來如果有能力於紅館開騷便會邀請對方成為演唱會嘉賓，如今終於達成目標！

【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人 Alfred：現今最難求的互相關愛

最新影片：黃婉華專訪

識於微時

Joyce介紹Alfred出場時說：「以下這位嘉賓我跟他識於微時，兩小無猜，我們經常都會出雙入對，而且經常也會頭貼頭、手牽手，我們久不久便會被人傳我們是否一對，所以我有時都會想究竟我們是友情還是愛情呢？」

Alfred登場時與欣宜合唱《好好戀愛》卻忍不住笑，Alfred指二人總是沒辦法好好地合唱情歌，欣宜主動與Alfred十指緊扣並謂：「Sorry囉！呵返喇！」Alfred很快已忍不住想落淚，其後他又為欣宜抹汗，然後一起合唱《半份關心》。

Alfred表示：「可能因為太識於微時，在這個舞台上看見你是第二種感覺。」欣宜：「甚麼感覺？」

他續指：「昨晚我有來看的，整個騷看着她覺得她好像不太肯定自己是否值得被愛。可能因為我見過她的高高低低，甚至跟她一起走過，在不同的場合內。我們從新人開始到頒獎禮，有些時候你會在台下看見我上台，有些時候我會在台下看着你上台，有很多不同的時間。令我覺得最特別的地方是無論我們誰是高誰是低，我們回去後都仍然會在大家的身邊，這是最感動的地方。」

【鄭欣宜演唱會】Anson Lo為Joyce抹汗 ERROR壓軸登場唱《愛‧回家》

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

七年之約

Alfred送了特別版黑膠唱片予欣宜，唱片封面為他親手畫的畫，黑膠唱片版本為試碟版，為第二隻印刷的碟。

唱片封底的畫是按照在2015年12月15日所拍的一張照片而畫的，Alfred解釋：「15年的我們從未上過紅館，但當時我們說如果有機會上紅館，都要有對方在此，而我們今天做到了。」二人相擁灑淚，場面感人。

Alfred抹乾眼淚後說：「原諒我今天的狀態是有點奇怪，因為一來我等了這天很久，等她上到紅館。今天綵排時她就坐在那角落，然後她突然擁着我哭，因為我真的知道，我真的知道其實做一個歌手要去Manage紅館舞台一點也不容易，而她這三晚我覺得是出了起碼有200%的努力和付出，我想大家在她再次出來時，用你們的掌聲和尖叫聲告知她，她是真的值得大家愛的一個香港歌手。」

接着，Alfred唱出由Joyce所點的《面具》，他謂：「她當年跟我在同一間公司，一起出席不同的商場活動、宣傳活動，她唱《半份關心》，而我則會唱以下的歌。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

異父異母低能巨孖寶

Alfred於社交平台貼出二人在台上的合照，寫道：

【 不 能 言 喻 的 驕 傲 】

/

「 我 知 道，我 真 的 知 道 」

/

「 不 容 易 的，會 好 累 的 」

/

「 走 到 這 裡，好 好 享 受 」

/

/

請 大 家 繼 續 用 最 大 力 度

/

用 各 種 的 方 法 讓 她 清 楚

/

她 值 得 每 一 點 滴 的 愛 錫

/

/

I’m more than proud.

/

@princejoyce

/

#異父異母低能巨孖寶

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Joyce先為Alfred任嘉賓

2019年，Alfred舉行了《再見智慧齒》演唱會，並為其人生首個紅館騷。

其中《十年的畢業典禮》部分內，Alfred邀請了林欣彤（Mag）、王灝兒（JW）和Joyce亦先後登場，她們分別演唱《忍》、《矛盾一生》和《女神》，其後再跟Alfred一起合唱《十年約會》。

Alfred率先一圓紅館夢，並遵守承諾將欣宜帶到紅館舞台上。

紅館騷舉行一年後，Alfred上載了演唱會內的《十年的畢業典禮》部分，讓樂迷可足本重溫。當時的他分享對「朋友」的感覺，並謂：「朋友不是在你成功時先出現的人，而是在你最失落、最迷茫、最混亂，仍然會在你身邊，願意花時間去慰問你去關心你的人。」

如今，Joyce亦成功登上紅館舞台，並邀請Alfred擔任其個唱嘉賓，完成七年前的約定。