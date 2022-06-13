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【營養湯水】江魚仔可促進兒童大腦發育　中醫師教整高營養蕃茄魚湯

保健美顏 12:18 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

江魚仔可促進兒童大腦發育，中醫師教整高營養蕃茄魚湯。

大部分子女都愛家中煲的湯，好味又滋補。但煮出有益湯水往往花費不短時間及繁複材料，有時不免令媽媽們覺得麻煩。註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，教媽媽們煮高營養價值蕃茄魚湯，適合1歲以上兒童飲用。只需3款基本材料，輕鬆用15分鐘即可完成。

最新影片：

江魚仔小知識

江魚仔，又稱鳀鱼，蛋白質含量高，味道鮮美。馬醫師指出，江魚仔含大量DHA和EPA這兩種不飽和脂肪酸，對兒童腦部發展有極大幫助。江魚仔連骨打成粉，不另加任何調味，魚粉含較高鈣質，也能幫助兒童長高。

基本材料：

  • 蕃茄1個、洋蔥半個、天然江魚仔粉2匙

可按喜好加減材料：

  • 芫茜1棵、蟹柳2條、胡椒粉少許、麻油少許

做法：

  • 用扇貝粉浸洗蕃茄5分鐘，切件。
  • 洋蔥剝皮、切條
  • 用少許油煎蕃茄及洋蔥
  • 準備2-3碗水，加入江魚仔粉，煲15分鐘。
  • 可按喜好加減材料進行調味，即可完成。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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