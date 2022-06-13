【私隱外洩】康健醫療意外棄294名病人資料　3個月後始通報私隱專員感遺憾

▲ 首席個人資料主任（投訴）陳美儀、個人資料私隱專員鍾麗玲、首席個人資料主任（合規及查詢）（署理）郭正熙。 （曾耀輝攝）

私隱公署今日（13日）發表調查報告，其中涉及康健醫療及牙科服務有限公司（康健）意外棄置病人醫療紀錄，而涉事公司在事件發生3個月後才通報。私隱專員提醒機構發生資料外洩事故發生時，應盡快作出通報，以減低資料外洩事故所造成的損失。

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲。 （曾耀輝攝）

在香港營運逾100間醫務中心的康健於去年6月2日向私隱公署呈報，旗下一間位於炮台山的醫務中心，在去年3月中旬意外棄置一個載有病人醫療紀錄的紙箱，涉及294名病人，資料包括姓名、電話、地址、身份證號碼等。

私隱公署調查後，認為康健員工對個人資料保障意識欠奉，涉事醫護助理因將紙箱送在垃圾桶附近，令清潔工當成廢物棄置；康健亦欠缺有效的資料保障政策、程序，及欠缺提供個人資料保障方面的員工培訓，導致該紙箱在可避免的情況下遭意外棄置。

私隱專員鍾麗玲批評，康健在個人資料的保安方面存在嚴重不足，沒有採取所有切實可行的步驟以確保涉事的醫療紀錄受保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響，違反《個人資料(私隱)條例》保障資料第4(1)原則有關個人資料保安的規定。公署已向康健傳達執行通知，指示康健糾正以及防止有關違規情況再發生。

鍾麗玲又對康健在事件發生近3個月後才作出通報表示遺憾，希望提醒機構無論是遭意外丟失、洩漏還是不當處置個人資料，對相關人士潛在的傷害實在不容忽視，尤其是當有關資料涉及屬敏感資料的醫療記錄。

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記者：蘇文軒