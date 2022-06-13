【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】

政府今日（13日）舉行記者會公布2022年第二階段消費券計劃的詳情，財政司司長陳茂波、政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲出席。

【16:18】

今次合資格領取的人士新增一項條件：不是已永久離開，或有意圖永久離開香港，當局解釋，過往有市民不滿已移民者仍合資格領取消費券，因此今次針對領取資格作出修訂。至於如何確保申請人非有意圖永久離開香港，當局強調申請人的永久居民身份證必須是本地而有效；2019年6月19日至昨日（12日）非經常離港；今日或以前沒有以離開香港作原因，而提早領取強積金或職業退休保障，詳情即看【下一頁】。

【16:09】

王學玲強調，新增2間儲值工具營辦商不會令政府增加行政費。今次計劃除了八達通外，透過其他5間營辦商領取消費券者亦要分期領取，陳茂波解釋第五波疫情嚴重打擊社會經濟，因此一次過發放消費券以盡快重振經濟，現時為更有效重振經濟，以及鼓勵市民消費更多，因此6個支付平台都要分期發放。

【15:51】

以八達通領取的人士，分3期領取，最早今年8月7日領取第一期2000元，10月1日領第二期2000元，當累積消費4000元，第三期1000元消費券將於達標後的下一個月16日發放。支付寶香港、拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC，最快可8月7日領取第一期2,000元消費券，10月1日可領第二期3000元消費券，到期日是2023年2月28日，詳情即看【下一頁】。

【15:44】

無意轉會市民毋須進行任何手續，若有意轉平台者，6月23日至7月23日開始登記期，市民可登入網上登記平台轉會，先輸入身份證號碼及回答3條保安問題；另設8間臨時中心方便市民親身轉會，九龍及新界分別有3間，上午9時至6時開放，市民可致電185000預約，詳情即看【下一頁】。政府強調轉會後不可更改，呼籲市民慎重考慮後再決定是否轉會。

【15:41】

合資格領取的人士：

在2022年6月13日或之前年滿18歲

香港永久性居民

新來港人士

有條件成香港永久性居民

不是已永久離開，或有意圖永久離開香港

【15:30】

陳茂波表示，8月開始分階段發放，多2間儲值工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC。

他相信營辦商為「搶客」會推出更多優惠，又指計劃推行至今，4間營辦商新增了665萬個人用戶，13萬間商戶。

港府今年4月派發首輪5000元電子消費券，而第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，並公布會新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同上述兩間即可選擇的營辦商總數增至6間。陳茂波昨日（12日）發表網誌表示，沿用上次支付工具的市民，不必做任何登記手續，當局會自動核對之前已登記的資料，令市民能在指定時間順利收到消費券，詳情即看【下一頁】。

▲ 政府今日（13日）公布2022年第二階段消費券計劃的詳情。（林宇翔攝）

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記者：陳麗娜