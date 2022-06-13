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【第二期消費券】 陳茂波：8月開始分階段發放　有條件成香港永久性居民亦受惠【不斷更新】

社會 15:44 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（林宇翔攝）

政府今日（13日）舉行記者會公布2022年第二階段消費券計劃的詳情，財政司司長陳茂波、政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲出席。

【15:44】

無意轉會市民毋須進行任何手續，若有意轉平台者，6月23日至7月23日開始登記期，市民可登入網上登記平台轉會，先輸入身份證號碼及回答3條保安問題；另設8間中心方便市民親身轉會，詳情即看【下一頁】

【15:41】

合資格領取的人士：

  • 在2022年6月13日或之前年滿18歲
  • 香港永久性居民
  • 新來港人士
  • 有條件成香港永久性居民

【15:30】

陳茂波表示，8月開始分階段發放，多2間儲值工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC。

他相信營辦商為「搶客」會推出更多優惠，計劃推行至今，4間營辦商新增了665萬個人用戶，13萬間商戶。

港府今年4月派發首輪5000元電子消費券，而第二階段的5,000元消費券將在暑假發放，並公布會新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同上述兩間即可選擇的營辦商總數增至6間。陳茂波昨日（12日）發表網誌表示，沿用上次支付工具的市民，不必做任何登記手續，當局會自動核對之前已登記的資料，令市民能在指定時間順利收到消費券，詳情即看【下一頁】

【活得健康啲】夏天食雪糕避開致肥陷阱　12款低脂雪糕雪條名單

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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