【私隱外洩】管理公司公開張貼48名業主資料名單「追數」   私隱公署斥不妥當已指示糾正

▲ 私隱專員鍾麗玲。（曾耀輝攝）

私隱公署平均每年收到百多宗物業管理界別的投訴，涉及管理公司不當收集、保留及使用業戶及訪客個人資料。署方公布近期接獲的4宗投訴，其中有物業管理公司為追收集資款項，公開張貼載有業主全名及地址通告。私隱專員認為管理公司做法完全不妥當，已發出指示作出糾正。

▲ （曾耀輝攝）

投訴指，負責管理長洲桂濤花園的昌生物業代理及管理有限公司，在屋苑公共地方的告示版張貼追收業主集資款項的通告，夾附一份載有48名業主的英文全名、單位完整地址及未繳付的金額資料的名單。私隱專員鍾麗玲認為，昌生將有關通告個別發送到該48名業主的信箱，已達致追收欠款的效果，亦無必要公開張貼該48名業主的個人資料，故認為昌生在個案中違反《私隱條例》。

鍾麗玲又引述，公署調查時向昌生職員查問作出相關舉動的理據，職員反指業主的有關資料「查冊都搵到」，故認為公開沒有問題。鍾麗玲強調，昌生做法完全不妥當，「查冊有其保存的目的，不代表可作其他目的使用。」

其餘3宗個案包括在派發口罩活動中，沒有覆蓋寫有領取口罩業戶姓名、地址等的共用簽收表格,以致途人可清楚看到這些個人資料；保安員擅自將業戶電話號碼披露予另一業戶；及強制要求外賣員出示香港身份證作訪客登記，才可以進入大廈。

為防止同類違反的行為再發生，公署提出5項建議，包括要求管理公司視業戶個人資料為重要資產，針對員工提供培訓。

另外，公署亦發布新版本的《保障個人資料私隱-物業管理界別指引》，涵蓋常見的處理個人資料範疇，希望減少紛爭誤會。

私隱公署今日（13日）發表調查報告，其中涉及康健醫療及牙科服務有限公司（康健）意外棄置病人醫療紀錄，而涉事公司在事件發生3個月後才通報。即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒