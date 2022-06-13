【疫苗通行證】醫管局門診今實施「疫苗通行證」　籲不符合資格市民不要因而放棄求醫

醫管局專科門診及各非緊急醫療服務處所，今日開始實施「疫苗通行證」，未接種新冠疫苗人士可以48小時內陰性核酸檢測證明代替。該局總行政經理黃立己指，新政策推行目的是為市民健康著想，但不希望因而耽誤市民求醫，故呼籲市民不用擔心不符通行證要求而放棄複診，強調會有職員在場彈性及酌情處理。

黃立己今日（13日）在港台節目表示，部分病人相隔2至3個月才到專科門診覆診，未必理解及不清楚新安排，但毋須因擔心不符通行證要求而放棄複診，有職員會在場彈性及酌情處理，盡量讓首次複診而未進行核酸檢測，或沒有打齊針數的病人接受服務。 他補充，專科門診的醫生會向未接種的複診人士，講解他們的身體狀況和疫苗副作用，釋除病人對疫苗的誤解，希望安排即場接種，如果病人不適合接種，將簽發豁免證明書。

有病人組織批評在醫療處所實施疫苗通行證變相懲罰病人，黃強調，新政策推行目的是為市民健康著想，醫管局作為醫療機構，會以病人的醫療需要為先，不希望因為疫苗通行證而耽誤市民求醫，一旦有病人因通行證而要延期複診，會按恆常機制處理。

至於不符合通行證要求的病人，可以48小時內有效的核酸檢測陰性證明代替，黃立己表示，病人不能以快速檢測陰性證明代替，是考慮到檢測的準確度及假陽性等因素，初期如果有病人做了快速檢測，職員會彈性安排，但陪診者就必須接種疫苗，不能以檢測代替，因醫院環境相對較高風險，感染控制措施較嚴謹，如果陪診者同樣未有接種疫苗，建議由另一名已打針的親友陪同，「但我哋都會同病人最親的親人交代返，等佢哋了解情況」，重申安排是為了保護病人及未能接種的人士。

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記者：陳麗娜