【管教問題】發現女兒專題研習作弊　媽媽大發雷霆送走寵物犬作懲罰

▲ 媽媽發現女兒作弊，怒將寵物狗送人。

不少寵物飼主都把毛孩當作自己的家人。不過外國有一名媽媽，發現女兒在學校的專題研習功課作弊後，竟然大發雷霆，將家中的狗狗送給鄰居，當作對女兒的懲罰。該媽媽在網上討論區發文分享事件，指丈夫因此事指責她是「混蛋」，她則堅稱是為了教育女兒，並詢問網友意見，「我真的是個混蛋嗎？」

不少網民看過帖文後都認為事主「過火」，反對她將狗狗送走，更有人直言，毛孩是家人，不應該被視作女兒過錯的「代價」或「懲罰工具」。

一名母親在社交平台Rdddit發文詢問網民，她表示，女兒向來聰明，但從來不做功課，上堂也不專注，平時全靠「天才波」。儘管如此，其女兒學業成績仍然不錯，唯獨歷史科略遜一籌。而多月前，女兒要完成一次歷史科專題研習報告。由於上一次報告女兒成績強差人意，只獲得37分，因此媽媽警告，如果新一次報告，成績未達55分，就會將女兒的愛犬送給鄰居家的男孩。

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女兒則信心滿滿，最終也遠超媽媽期望，獲得78分的不俗成績。媽媽也喜出望外，為此帶女兒外出吃大餐慶祝。

詎料其後某日媽媽整理女兒房間時，竟發現一個盒，盒內裝滿不屬於的女兒的歷史科專題報告，且都是過往多年前的功課。媽媽隨手翻閱，竟發現其中一份，與女兒最近獲得高分的報告，內容似曾相識。媽媽懷疑女兒作弊，抄襲其他同學過往的功課，於是質問女兒。女兒一度撒謊，但在媽媽連番逼問下，終承認自己抄襲好友多年前寫過的專題報告。

媽媽得知真相後大為惱火，對女兒憤怒咆哮，並立刻把寵物狗送到鄰居家中。女兒見狀則不斷哭求阻止母親，甚至連事主的丈夫，亦幫腔指責她「混蛋」。惟該媽媽最後還是「企硬」送走狗狗。她認為，要讓女兒知道「任何行為都必須付出代價」。

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不過網民對這位母親的管教手法卻不太認同。不少人都留言指出事主的處罰不恰當，「毛孩是家人，不該當做懲罰的道具」；「要處罰可以用不同方式，你這樣也讓狗狗受罪，牠是無辜的」；「任何行為要付出代價沒錯，但把狗送走不是代價之一」；「教養不該這樣折磨和破壞親子關係」。

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責任編輯：王明芳