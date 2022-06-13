【荔枝驚魂】曾智華親述過量進食「荔枝驚魂」 右邊頸部長出猶如雞蛋仔大腫瘤

▲ 曾智華親身講述自己的荔枝驚魂。

蟬鳴荔熟！我肥碌日日行街市，發覺近排大量荔枝運到，糯米糍、黑葉、桂味……唔貴。

今年，眼睛睇咗當食咗可也。因去年的「荔枝驚魂」，仍纏繞未散，無謂再嚟。

講乜？正是去年荔枝大豐收，自己又買、朋友又送，多汁好味，於是，食呀食。

正是日啖荔枝N咁多顆，雖無長作嶺南人，不過，就充分體會到「荔枝上火」感覺。

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無停繼續食。食食下，突然有朝起身，右邊頸部生咗個雞蛋仔咁大的腫瘤。㩒落去，唔痛，但唔知係乜。

有人話痰火核、有人話腫瘤。為安全起見，立即去搵家庭醫生「小明」李家仁。

佢睇兩睇、按兩按，嚴肅表情話：「可大可小、可大可小。小的，是水瘤；大嘅，你要有心理準備。嗱，我寫紙俾你去幾處驗啦！」

就咁，開展咗個左驗右驗旅程。先到對面診所抽血、睇睇癌指數。再過隔離另一耳鼻喉科專家處驗，無事。

跟住去搵甲狀腺專家H醫生。

嘩，超級好生意，等足三個鐘！又㩒又超聲波：「曾先生，應該無大問題，但為穩陣起見，你再去化驗所做多次超聲波，我要攞個Second Opinion。之後返嚟啦！」

搞咗兩星期，再到H醫生處：「為確保無事，我替你抽組織再驗，睇吓是否惡性。」一針打落，抽出一大筒瘀血。全程使咗兩萬元，終發覺無事。三個月後，腫瘤消失，但唔驚就假！先戒荔枝。

全文刊於《經濟日報》，原題為「見到荔枝即彈開」