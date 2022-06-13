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【電視混戰】開電視下周推重頭劇《獅子山下的故事》　謝君豪胡杏兒助陣展現香港情懷

娛樂 13:12 2022/06/13

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開電視下周推出重頭劇《獅子山下的故事》，謝君豪、胡杏兒助陣展現香港情懷。

近年香港電視圈的電視大戰，除了TVB和ViuTV外，香港開電視在這個六月份亦加入了這個電視大戰。

繼早前落實將於今晚推出，由林峯、周秀娜及黃浩然主演的警匪劇《黑金風暴》後，今日再宣布將於下周一起播出由影帝謝君豪及視后胡杏兒頒銜主演的香港情懷重頭劇《獅子山下的故事》。

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免費電視77台香港開電視，近日破天荒首次推出兩線港劇，希望為香港觀眾提供更多元的劇集選擇。

繼早前落實播映將於今晚8點半推出由林峯、周秀娜及黃浩然主演的警匪劇《黑金風暴》，香港開電視決定把握時機，宣布將於本月下月一（6月20日）起，逢星期一至五晚上9時30分，推出重頭劇《獅子山下的故事》。

強大演員陣容

以香港情懷打造的《獅子山下的故事》，由金牌編劇陳寶華主理，並由多位觀眾熟悉的重量級演員，包括大台視后胡杏兒、金馬影帝謝君豪，以及資深演員如譚耀文、郭峰、翁虹、林韋辰及黃一山等，劇集以原聲粵語廣播，原汁原味呈現香港本土情懷。

除了上述的資深演員，同劇更有周柏豪、連詩雅、何珮瑜、吳千語、陳家樂、洪卓立及許雅婷等相對年輕的演員為劇集注入青春元素。而劇集戲份橫跨30年，對演員絕對是演技考驗，認真的場景、造型製作，希望能夠呈現出不同年代的社會面貌。

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金牌編劇

《獅子山下的故事》由入行30多年金牌編劇陳寶華擔任總編劇，她製作過不少的經典劇集包括《十月初五的月光》、《真情》、《萬家燈火》等。

劇集以1984年至今的香港大事件為背景，重塑香港昔日情懷。胡杏兒飾演內地出生的女子，於80年代與女兒到香港和丈夫團聚，丈夫意外身亡後，獨力守住亡夫的茶餐廳。

在港打拚時幸得丈夫生前一眾好友及茶餐廳員工互相扶持，一起在逆境中奮鬥向上，同舟共濟。

劇中角色經歷了亞洲金融海嘯、非典型肺炎及雷曼風暴等大事件，縱然遇到風浪，他們仍然攜手努力打拼，發揮獅子山下的精神。

撰文 : TOPick柴犬出動

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