【北上發展】拍回歸劇被粉絲狂批　沈震軒發長文回應：我只是藝術工作者

▲ 沈震軒發長文回應。

近年將重心專注在內地發展的沈震軒，發展得愈來愈好，早前回港拍片晒出家中超豪華健身室，目測至少過千呎。

健身室各式各類的健身器材也有，還有收藏了很多Marvel和DC系列角色的模型，每一隻都價值不菲，估計至少花費接近過百萬，似乎他在內地賺得豬籠入水。

隨着7月1日將至，不同的回歸節目亦將推出，近日沈震軒在社交網分享參與的回歸廣播劇《香江兄弟》海報及回歸劇《獅子山下的故事》截圖，可是隨即有不少粉絲表示失望，更留言稱「unfollow」。

而沈震軒回應說︰「我只是一個演員/歌手，不談政治。如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。一定會了解我無論任何工作，大小角色。我也是會全力做好我的表演藝術的表演者。這便是我看重的專業。」

隨後，他再上載操肌照，發長文回應此事，並指「娛樂不應該扯上政治」，解釋自己一直秉持着「在沉默中努力，讓成功自己發聲」的宗旨，努力用心工作。

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為自己發聲

他又表示從前一直深信少說話多做事，但現在學會在其的社交平台為自己多發點聲音︰

原因是我發現有些事原來像從前那樣沉默不回應去面對流言蜚語，大家便會覺得我心中有愧，所以不敢出聲，然後最終認為我默認了。這一點讓我明白到『教育』真的很重要。不是每一個人也像我一樣接受相同的教育，像我一樣心智成熟去分析何謂對與錯。所以在現今社會，尤其是在社交網絡的發達之下，更加要好好保護自己，傳達自己真正想傳達的正確信息給大家。

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娛樂不應該扯上政治

他續指自己很喜歡表演藝術娛樂事業，戲劇的世界令其着迷，更認為娛樂不應該扯上政治︰「可惜的是現在世界各地也讓政治滲透在每一個角落，東方國家不用我多說大家也明白。現在連西方國家就像連我喜歡的Marvel， Disney也逐漸變得『政治正確』大於戲劇創作本身，所以表演藝術者的工作在現今社會變得越來越難。難不在於在螢幕前演戲。難是在於如何演好螢幕下的那一場戲。在香港尤其嚴重。」

最後，沈震軒望找到真正的知音人︰「我不知道那一天我會真正覺得厭倦而離開表演行業。但我希望在我仍在積極地從事我的演藝工作的期間，能遇到真正的知音人們和真正的觀眾們。」