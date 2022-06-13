【種族歧視】女兒升小港媽入學校群交流　家長嫌棄南亞生︰冇家教又唔戴好口罩

▲ 有家長嫌棄學校有南亞裔小朋友，批評他們無家教及不戴好口罩等。

香港是多元文化社會，但少數族裔仍面對很多歧視問題。有家長在網上表示，因女兒升讀小學而入group交流，發現部分家長嫌棄學校有南亞裔小朋友，並批評他們無家教、不戴好口罩等，總之就不想自己孩子與南亞裔同學做朋友，引發種族歧視討論。

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該名家長到facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享，稱女兒今年升小一，但所讀的學校不是熱門，故資訊不多，家長想知道更多有關該校的資訊，便加入了有關學校的溝通群。

然而，當一班家長談論該校有些南亞裔學生一起讀書時，部分家長開始有反應，你一言我一語表達不滿，直斥南亞裔學生「好冇家教禮貌，平時落公園啲行為好衰」、「南亞家長口罩唔戴好，又露個鼻出嚟」，甚至不希望子女與南亞裔學生有交流。

唔係話歧視，但係我唔想我小朋友同佢哋做朋友同學。

孩子品行好壞與種族無關

樓主認為，小朋友的品行好壞是與種族無關，「本地都有呢類人同埋小朋友，仲要大把，我真係唔明白。」樓主的女兒曾落公園與南亞小朋友玩，讚揚他們好有禮貌。

我自己都遇過好好嘅南亞人，其實佢哋好努力想融入香港。

帖文引起網民就種族問題討論，並分享見證為居港南亞人平反，有家長網民指曾遇過乖巧有禮及好曳的南亞小朋友，但會當他們是普通小朋友看待，不會禁止女兒與他們在公園玩耍；有家長也在公園見過好有愛的南亞妹妹，反而本地小朋友曾出手推撞她的兒子。

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平機會倡少數族裔家長參與學校活動

而平等機會委員會就校園種族問題，向學校及少數族裔家長提供建議，為不同種族、膚色的學生營造健康、多元的校園氛圍。

平機會鼓勵家長應與學校合作，從幼兒教育或小學開始，盡早向學生灌輸互相尊重不同文化的觀念。家長須多參與學校活動，例如家長日、親子活動和家長教師會等，以身作則地鼓勵子女積極投入校園和社區，從而融入整個社會。

此外，家長應與子女和學校保持開放的交流，主動回應子女在學習及社交發展上的需要。若子女因種族或宗教原因需要一些遷就安排，例如配戴手鐲或頭巾、不能出席彌撒或有特別的飲食要求，平機會建議家長預先向學校提出請求，並與學校共同商討可行方案。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳