【香港小姐】宋宛穎母女同框似姊妹　感謝單親媽媽：無講過一句辛苦

▲ 宋宛穎母女隔空同框。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》近日播映第二輯，昨晚（6月12日）播出的第8集依然有洋蔥位，去年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）為感激母兼父職媽媽文寶雪的照料，隔空向身在澳門的媽咪讀出「感恩信」，令宋母感動流淚。

而選美出身的文寶雪可謂靚足32年，跟女兒宋宛穎十足兩姊妹一樣。

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昨晚播映的《日日媽媽聲》邀來宋宛穎、朱凱婷、梁芷珮、Patrick Sir（林溥來）等擔任嘉賓。

當中2021年港姐冠軍宋宛穎出身自選美世家，宋母文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，由於疫情關係，宋宛穎已有一年時間沒有與母親文寶雪（Michelle）見面，而節目即安排趟母女隔空對談。

▲ 宋宛穎亮相《日日媽媽聲》。（TVB提供）

親筆信動人

Sabrina於單親家庭下長大，宋母要身兼父職照顧一對孖女，為感謝母親多年來的照顧，Sabrina撰寫一封親筆信、並感性地讀出內容，

當中Sabrina於節目裡說著：「為咗照顧我哋成長，你付出咗人生最美好嘅年華，咁耐以嚟你都冇講過一句辛苦，所有嘢你都諗咗我哋先，好少會考慮自己。」

Sabrina續說：「雖然我哋家庭睇落唔係好完美，但你令我覺得能夠喺呢個家庭成長，係有幾咁幸福同幸運，希望過去呢22年我有Make you proud，同埋我將來做嘅嘢都Keep making you proud！」

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選美家族

文寶雪聽畢女兒真情剖白後，忍不住流下了感動的淚水、場面感人。

文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，當年以19歲之齡參加選美，年屆50的Michelle保養得宜，隔空與女兒Sabrina同框時，看上去更像姊妹多於母女。

談到獨力撫養一對孖女長大，Michelle坦言兩位女兒給予其很大動力：「佢兩姊妹做任何事都好自律同自覺，見到佢哋咁懂事，我就算幾艱苦同唔開心都會撐落去。」

▲ 文寶雪是1990年澳門小姐亞軍。（影片截圖）

Sabrina則感恩與媽咪關係像朋友，並大讚媽媽是其心目中的女超人。

現年23歲的宋宛穎為中葡混血兒，除了媽媽文寶雪為1990年澳門小姐亞軍外，表姨媽文雪兒為同屆澳門小姐冠軍，另Sabrina外婆的兩位堂家姐亦是選美出身，這個選美家族相當厲害。

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從小想參加港姐

宋宛穎曾於TOPick訪問中直言選港姐是兒時的夢想：「媽媽建議我今年報名，因為剛巧大學畢業，我又未開展事業，覺得是一個好時機。她又不會給予太大壓力，不會經常提著從前選美的事。」

至於宋母文寶雪當年除參選澳門小姐外，翌年更參加國際華裔小姐，同屆參選還有袁詠儀。

喜愛唱粵曲的文寶雪於才藝表演環節中，跟另一佳麗合唱《劍合釵圓》，另外於古裝的環節，文寶雪穿上古裝扮《虯髯客傳》「風塵三俠」之一的「紅拂女」，可惜最後卻得不到任何獎項。