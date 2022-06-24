職專文憑課程接通升學就業路　快人一步發展專業

你希望將興趣發展成事業嗎？兩位年輕人郭振銘及霍偉賢於完成初中時決定抓緊多元升學機會，入讀青年學院職專文憑（DVE）課程，把個人興趣發展成專業技能。二人在實踐課程中裝備行業所需的專業技能，現時分別於工程及IT的專業領域穩步發展。

互動教學激發學習動力

郭振銘中四時經社工介紹，認為著重體驗式學習的青年學院，比起主流學校更適合自己，他分享：「我自少已喜愛研究機械零件，相對於傳統『坐定定』的上課模式，覺得強調『動手』學習的DVE課程可幫助自己習得一技之長，甚至快人一步規劃專業路。」DVE課程的互動教學模式，令阿銘趨向自主學習，「修讀職專文憑時，身邊都是志同道合的同學，學習氣氛濃厚，動力也較強。加上透過『互動專題研習』，同組隊員的目標一致，遇上難題時變得更積極和主動去想解決辨法。」

職學計劃及早裝備專業技能

阿銘入讀的屋宇裝備工程課程配合「VTC Earn & Learn職學計劃」，讓他完成首年全日制課堂後，於第二年起加入機電署成為學徒，期間一面兼讀DVE課程，一面進行為期3年的在職培訓，學習維修保養空調製冷的專業技術。「參加職學計劃使我有穩定收入，同時透過職場實習累積工作經驗，令我一畢業便可投身職場，並於行內穩步發展事業。」

▲ 畢業於青年學院職專文憑（屋宇裝備工程）課程的郭振銘現時於機電署擔任冷氣技工。

課程緊貼行業發展 提升畢業生競爭力

另一位畢業生霍偉賢（Owen）亦認同DVE課程助他重拾學習動力，自小熱衷電腦知識的他完成中三課程後報讀職專文憑（資訊科技）課程，他憶述：「就讀傳統中學時需要兼顧的科目太多，加上DSE『一試定生死』的壓力太大，令語文能力欠佳的我難以傳統途徑升讀大學；DVE課程給我一個契機，在較短時間將個人興趣發展成一門專業，而不只是著眼於學業成績。」

他認為DVE課程內容緊貼行內發展，當年教學用的軟件是現今行內必備的入門知識，而且配合大量實踐機會，助他打好專業根基，對之後繼續升學或就業均有幫助。現時擔任雲端應用工作，也有運用到當時所學到的基本功，成為今日的雲端專才。

▲ 現於國際專業服務機構任職雲端交付分析師的霍偉賢（Owen），期望成為一個全方位的資訊科技專才。

興趣發展成事業 提早邁向專業路

Owen表示青年學院師資優良，大部分都是經驗豐富的行內前輩，老師們不但循循善誘教學，亦經常分享他們於IT行業的經驗，使學生認知行業的最新發展和動向。老師會就生涯規劃及升學就業提供專業意見，協助他們認清發展目標。Owen畢業後升讀香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑。現時更積極裝備自己獲取更高學歷，兼讀才晉高等教育學院與海外大學合辦的相關學士學位銜接課程，進一步深化雲端技術。

Owen和阿銘寄語中學生要多接觸不同事物以了解自己的興趣所在，而職專文憑課程有助中學生早一步裝備專業技能，跟隨個人能力和興趣開展理想專業路。

（資料由客戶提供）