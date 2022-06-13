【潮物速報】GUCCI X adidas聯乘系列首度開賣　銅鑼灣設快閃店至7月7日

▲ adidas X GUCCI快是閃店即日在銅鑼灣羅素街出現。（圖片品牌提供）

兩大運動陣營nike和adidas鬥得難分難解，Nike找來Travis Scott合作的Air Jordan 有望面世。與此同時，adidas更是厲害，Balenciaga與GUCCI前後腳只差個多星期推出雙方聯乘系列，GUCCI自然不敢怠慢，更在銅鑼灣租了整整兩層面積的店舖作為Pop Up Store，就可見創作總監Alessandro Michele非常看重這個系列。

▲ 左：連網尼龍外套 $23,500、短褲 $9,200、貼身運動長褲 $8,900。右：連網尼龍外套 $23,500、短褲、貼身運動長褲售價待定。（圖片品牌提供）

今時今日「三葉」adidas刻下和無數的高級時裝品牌推出過聯乘系列，單是話題性一定足夠，只要時裝品牌將個人風格與adidas的運動感取得平衡，不愁沒生意可言，例如Yohji Yamamoto的Y-3，取其山本耀司簽名式的黑色與oversized的服裝線條。

Balenciaga與adidas的合作雖亦以oversized服裝為主，但街頭感覺更重，套用品牌的球鞋如Triple S等加入3間條子。至於GUCCI則我行我素，品牌的創作總監Alessandro Michele再一次將他鍾情的70年代復古情懷，盡情在這個商業味濃得化不開的系列裏發放。

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整個系列用色非常鮮艷濃烈，設計亦以簡單明快易穿為依歸，拉鏈外套和運動褲細節上不乏出現一邊廂是adidas的白色3間條子，另一邊廂則是GUCCI的紅綠色條子。此外，Alessandro亦將GUCCI旗下著名的招牌式配飾注入3間條子，例如經典的Horsebit loafer、又或是在Horsebit 1955手袋表面加入大型的Trefoil三葉商標等。

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當然，Alessandro亦會抽取adidas本身固有的產品來個改頭換面的高級版，例如adidas的塑膠bowling bag搖身一變成為高級真皮版，Gazelle球鞋來個顏色更大膽和面料更多元化的版本等。而這個系列亦秉承GUCCI近年主張的環保行動，產品的面料，例如尼龍、棉和人造絲等均應用可持續發展的環保物料，令這個聯乘系列由內到外都給人看高一線，難怪筆者首天到Pop Up Store一遊已經發現其門如市。

adidas X GUCCI Pop up Shop

日期：即日起至7月7日

地址：銅鑼灣羅素街22-24號

記者：何偉雄