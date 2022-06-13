【原來他不夠猥瑣】坤哥與193合作「未見影」　反與ERROR成員保錡率先合唱

榮升人夫、與日本女優濱口愛子結婚的吳業坤（坤哥）再帶來驚喜，日前於個人IG公開與ERROR成員吳保錡（保錡）的合照，並稱「原來姓吳既都不夠猥瑣」，已惹來大批粉絲期望著「雙吳」的合唱。

二人把各自歌曲「二合為一」，成為歌曲《原來他不夠猥瑣》，並由保錡於今日（6月13日）中午於IG發布二人在錄音室拍的新歌MV，看得出二人也唱得相當肉緊！

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坤哥+保錡Crossover

坤哥於2015年推出《原來他不夠愛我》，推出後隨即令坤哥成為「兵歌代言人」，他於當年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中更憑這首歌奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，更同時奪叱咤樂壇生力軍金獎、叱咤樂壇我最喜愛的男歌手。

坤哥以其經典歌與保錡的新作《猥瑣》crossover，兩首歌曲同樣訴說「做兵」的心情，也是二人的出道作，故也令是次合作更具意義！

網民留言中也有不少好評：「好聽！呢個version有新鮮感」、「猥瑣都好適合坤哥，感恩能夠睇到 crossover」、「其實聽你首猥瑣都有諗起珅哥 你哋個唱腔好似 都用好多輕聲 估唔到冇幾耐你哋就有呢個crossover」。

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與193合作未有影？

現為邵氏旗下藝人的坤哥與Makerville藝人保錡「跨公司」合作，充滿新鮮感，相信大家也希望看到二人真正合唱一首全新作品。不過，坤哥與保錡合作前，其實早與ERROR成員有合作大計！

早在2021年5月，在日本結束工作假期（Working Holiday）回港，全心投入音樂事業的坤哥，上星期在社交網站發放一張與193的合照，並留言謂：「講左（咗）成年後生仔唱下歌，放飛機者死。」及後引來熱烈討論。

坤哥當時接受傳媒訪問時表示，與193早已有合作計劃，並強調公司好大方，沒有因此被訓話。但直至2022年6月，依然未見二人的合唱片段。

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預告新歌進度

坤哥宣布婚訊後，升呢「人夫」的他也積極回歸工作，他上星期（6月6日）於社交平台上載與製作人Cousin Fung的合照，預告新歌進度：「如果呢隻歌一世都錄唔完 我地就可以一世都去做音樂 不過好大可能今年錄完 等多陣等多陣 #如果可跟你活多百二歲」。

至於坤哥的太太也隨他來港定居，享受甜蜜新婚生活，未知何時會再傳來「好消息」呢？