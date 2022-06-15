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【幼兒學習】提升幼兒學習動機求知慾　媽媽分享3個DIY小遊戲學英數

09:00 2022/06/15

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

媽媽分享3個DIY小遊戲學英數。

幼兒天生是主動學習者，只要他們感到興趣，自然會主動學習，因此家長需要適切地強化孩子的學習動機和求知慾。有台灣媽媽在facebook專頁分享DIY在家自學的幼教素材，讓孩子邊玩邊學英文和數學，提升認知能力，並對知識產生興趣。

Facebook專頁「Nyle玩樂學隨筆」版主Nyle媽媽，不時分享一些在家親子小活動，更利用顏色紙、雪條棒、紙皮等就可以DIY教具，讓孩子從遊戲中學習。以下是3個小手作，透過製作紙花學簡單的計數、亦用雪條棒做數字和字母拼圖等。

媽媽表示，由於Nyle已經玩過很多不同的小活動，因此當媽媽還在準備時，Nyle往往已看出是如何玩；而Nyle也喜歡拼圖，因此媽媽也把學習藏在拼圖裡。

最新影片：

紙皮種花學計數

紙皮種花學計數。（「Nyle 玩樂學隨筆」授權圖片）

製作方法：

1. 在紙板上隨意戳出一些孔洞

2. 剪出有長有短的條狀色紙並在兩端打洞

3. 準備數條彩色短毛根

玩法：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

雪條棒英數拼圖

媽媽表示，Nyle很喜歡數數，3歲已經可自己數到30，如果媽媽一起數，更可數到50，所以想透過拼圖遊戲讓Nyle認數字。

製作方法：

1. 將紙裁切出需要的長度（媽媽讓Nyle練習1-30，所以紙的長度是30條雪條棒的寬）

2. 在紙上預留寫數字的底線

3. 在紙上畫孩子喜歡的圖案

4. 紙的反面貼上雙面膠，貼上雪條棒

5. 將雪條棒一個個剪下

6. 最後寫上數字就完成囉！

玩法：

    點擊圖片放大
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認識表格

製作方法：

在紙上畫好表格，上方橫排畫各種車車，左方竪排畫小動物們，再另外用彩色紙畫各個小動物開車車的小紙就完成囉！

因為想讓Nyle回憶表格的使用方式，媽媽有額外用透明塑膠片畫小動物和第一個車車。

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責任編輯：林愛娜

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