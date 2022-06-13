【公民科】送審公民科課本談參與國家事務裨益　聚焦中央助港抗疫及應對金融危機

▲ 其中4本完成送審教科書樣書內容曝光。

公民科首批通過審批的教科書課題2，涉及國家情況與國民身份認同，已發給學校的4本教科書均指出香港特區獲國家支持發展，包括應對金融危機、抗擊新冠疫情；又指國家鞏固及提升香港的競爭優勢，包括在金融方面互聯互通、支援香港建設國際創新科技中心。

在「香港特別行政區參與國家事務的禆益及貢獻」的學習重點中，4本教科書均提到國家協助香港應對危機和挑戰，其中教圖教科書指金融危機時，中央政府承諾不惜一切代價維護香港繁榮穩定，保護聯繫匯率，特區政府在中央政府支持下，果斷採取行動。

另外，傳染病方面，教圖指國家一直非常關心香港民眾的身體健康和生命安全，並全力支持香港抗擊新冠病毒，包括開展大規模核酸檢測篩查到建設醫院。

提升競爭優勢 鞏固國際地位

各教科書亦提到國家協助提升香港的競爭優勢，涉鞏固香港作為國際金融中心的地位、支持香港成為國際貿易和航運中心，並列出在《十四五規劃綱要》中，明確支持香港建設成國際創新科技中心，近年亦積極推動內地與香港的交流合作。

另外，課題2亦教授國家國情概略，包括社會主義制度、國家機構、國旗及國徽使用及相關規定；並列舉國家近年發展，包括在科技基礎、航天科技、扶貧方面取得的成就。

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記者：黃悅晴