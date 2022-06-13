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ONE PROMISE完成兩星期全港巡演　 Anton指女友林欣彤留家打氣

娛樂 13:34 2022/06/13

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ONE PROMISE獲前輩Joey Tang撐場。

樂隊ONE PROMISE由5月28日開始，過去兩星期走訪多個商場進行《I’ll Be Fine》Tour，昨日（12號）來到五場巡迴演唱的最後一站，逾百名粉絲「壹步兵」撐場外，亦吸引了大批觀眾圍觀，場面墟冚。

ONE PROMISE大叫感動連番答謝粉絲的支持，又紛紛為巡迴演唱暫告一段落表示不捨得，希望公司可以加碼，以走勻全港演出為終極目標。

過百壹步兵支持。

ONE PROMISE演唱多首作品，包括《壹步》、《當這地球沒有鐘》及《明年見》。來到最後一站，特別邀請到新作《I’ll Be Fine》監製鄧建明（Joey Tang＿一同演繹作品，四子不時走到人群面前作近距離互動，觀眾相當投入。

當ONE PROMISE唱出最後一首歌曲《平凡人的自傳》後，觀眾不停高呼encore，四子十分識做，順應要求再次演唱《I’ll Be Fine》，把現場氣氛推至高點，為巡迴演唱劃上完美句號。

完成兩周巡演。

今場演出ONE PROMISE的摯愛繼續現身為他們打氣，其中有主音文廸媽媽、結他手天衡爸媽以及低音結他手Sora的老婆和兒子。

被問到一直有低調撐場的女朋友有否到場，Rapper Anton笑言女友在家已經常聽他練習rap歌，而且她亦有不少工作在身，故今次未有出席。

Anton又講到，他自新冠肺炎康復後出現敏感咳嗽，近日更發現不斷咳嗽導致一條肋骨輕微骨裂，粉絲知道後心疼偶像，於是今日親自送上走甜滋潤飲品及藥品，貼心舉動令Anton非常感動。

最新影片：黃婉華訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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