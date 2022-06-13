【大學發展】浸大下月成立創意藝術學院　由電影學院、音樂系及視覺藝術院組成

▲ 浸大下月成立創意藝術學院，由電影學院、音樂系及視覺藝術院組成。（陳靜儀攝）

香港浸會大學今（13日）宣布，將於今年7月1日成立創意藝術學院，由電影學院、音樂學院及視覺藝術院組成。浸大表示，3個學科之間密不可分，期望日後可促進各學科之間合作，從而推動校方藝術科技及文化等方面發展。

由7月1日起，浸大現有3個學系或學院：電影學院、視覺藝術院及音樂系將合組為創意藝術學院，旗下設17個課程，涉1,600多名學生。當中8個為本科課程，有2個為下學年新設的跨學科課程「藝術及科技文理學士」及「工商管理文學士（全球娛樂）」。至於原本屬電影學院的聯招課程「遊戲設計與動畫主修」，會繼續隸屬傳理學院。

浸大校長衞炳江說，電影 、音樂與視覺藝術密不可分，因電影內會包含很多音樂，亦富視覺藝術效果，形容3個學科自然而言聚在一起。他又說，希望透過從架構上將相關學生聚合，可促進他們交流互動的機會，推動校方在藝術科技及文化等方面發展。

▲ 浸大校長衞炳江。（陳靜儀攝）

協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫稱，新學院的成立可更有效地運用資源，例如以往電影學院會在外聘請音樂界人士錄製電影配樂，亦有專屬的錄音室，而音樂系學生本來亦會進行錄製音樂的工作；新學院成立後，雙方可共用錄音室等資源，亦可加強合作。

另外，賽馬會創意校園預計2024年落成，潘明倫說，將配備多項涉創意藝術領域的設施，如先進錄音設備、後期製作室等，可供全校學生使用。

▲ 協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴