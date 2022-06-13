  • 31°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 14:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學發展】浸大下月成立創意藝術學院　由電影學院、音樂系及視覺藝術院組成

社會 13:48 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

浸大下月成立創意藝術學院，由電影學院、音樂系及視覺藝術院組成。（陳靜儀攝）

香港浸會大學今（13日）宣布，將於今年7月1日成立創意藝術學院，由電影學院、音樂學院及視覺藝術院組成。浸大表示，3個學科之間密不可分，期望日後可促進各學科之間合作，從而推動校方藝術科技及文化等方面發展。 

由7月1日起，浸大現有3個學系或學院：電影學院、視覺藝術院及音樂系將合組為創意藝術學院，旗下設17個課程，涉1,600多名學生。當中8個為本科課程，有2個為下學年新設的跨學科課程「藝術及科技文理學士」及「工商管理文學士（全球娛樂）」。至於原本屬電影學院的聯招課程「遊戲設計與動畫主修」，會繼續隸屬傳理學院。 

浸大校長衞炳江說，電影 、音樂與視覺藝術密不可分，因電影內會包含很多音樂，亦富視覺藝術效果，形容3個學科自然而言聚在一起。他又說，希望透過從架構上將相關學生聚合，可促進他們交流互動的機會，推動校方在藝術科技及文化等方面發展。 

浸大校長衞炳江。（陳靜儀攝）

協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫稱，新學院的成立可更有效地運用資源，例如以往電影學院會在外聘請音樂界人士錄製電影配樂，亦有專屬的錄音室，而音樂系學生本來亦會進行錄製音樂的工作；新學院成立後，雙方可共用錄音室等資源，亦可加強合作。 

另外，賽馬會創意校園預計2024年落成，潘明倫說，將配備多項涉創意藝術領域的設施，如先進錄音設備、後期製作室等，可供全校學生使用。 

協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫。（陳靜儀攝）

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻　兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業
11:52 2022/06/11
【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻　兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業
【關愛社區】東華學院為9課程新生設高達6萬元獎學金　推免費公眾健康教康網課
15:25 2022/06/09
【關愛社區】東華學院為9課程新生設高達6萬元獎學金　推免費公眾健康教康網課
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
20:10 2022/06/06
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流

你可能感興趣

【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻　兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業
11:52 2022/06/11
【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻　兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業
【關愛社區】東華學院為9課程新生設高達6萬元獎學金　推免費公眾健康教康網課
15:25 2022/06/09
【關愛社區】東華學院為9課程新生設高達6萬元獎學金　推免費公眾健康教康網課
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
20:10 2022/06/06
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
學士 視覺藝術 文娛藝術 科研 設計 香港 香港浸會大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康