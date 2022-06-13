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【杜絕起底】私隱專員稱有權限制市民瀏覽起底頻道　避談會否研封Telegram

社會 14:07 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

個人資料私隱專員鍾麗玲。（曾耀輝攝）

有傳個人資料私隱專員公署積極研究封鎖通訊應用程式Telegram，以杜絕當中禁之不絕的起底內容。私隱專員鍾麗玲今日（13日）回應指，《私隱條例》修訂後有權力要求平台移除「起底」訊息或頻道，但不便披露具體執法行動。

鍾麗玲強調，公署一直密切留意不同網上平台的起底訊息，公署亦有權力要求平台移除「起底」訊息或頻道，甚至限制或阻止市民瀏覽相關頻道甚至整個平台，至於個別平台的執法細節，她不便透露。

她續稱，公署採取行動時會視乎起底信息和頻道的數量，亦不希望執法會影響其他合法的頻道和平台。而截至今年5月，公署已向14個平台發出774張「停止披露通知書」，涉及3,900條訊息，9成已被移除，而亦聯同警方拘捕6人。

早前有消息指，Telegram上的起底情況愈見猖獗，私隱公署要求平台打擊不果，且持續不獲正面回應，正積極研究首度引用《個人資料（私隱）條例》，禁止市民使用相關程式。相關條例去年10月生效，將「起底」刑事化，賦予個人資料私隱專員權力，可向境外服務提供者（如海外社交媒體平台）送達停止披露通知，要求移除「起底」內容。

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記者：蘇文軒

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