【減肥大作戰】40+港媽分享最便宜減肥法　不運動不節食用一招年減23磅

▲ 真的很大分別！

很多媽媽都受產後肥胖問題所影響，職場女性，加上照顧家庭更加難抽時間做運動，育有一女的40+港媽施清就分享一招減肥法，不運動不節食，而且不反彈，方法非常簡單，人人都可以做到，一年就可以減23磅，她更分享減肥成果，成功減磅的她，穿上比堅尼時信心滿滿。

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餐前飲水減少卡路里吸收

施清減肥方法非常簡單，就是多喝水，因為水可以排出多餘的鈉，有助去水腫、防便秘，而且在飯前一杯水，更可增飽肚感，一日三餐已減75卡，一年下來便可減到23.46磅。

施清指，外國健康資訊網站研究表示，餐前先喝一杯250毫升的水，有助減少吸引熱量，減少吸收75卡路里，計算方法如下：

1日3餐

75卡路里x3餐x365日=82125卡路里

一磅脂肪等於3500卡路里，82125卡路里除以3500卡路里=23.46磅，一年乖乖做，每餐飲一杯水，可以幫你減少23.46磅。餐成這個習慣可以輕鬆瘦，想吃零食先喝一杯水，也有這個效果。

成年人需要飲多少水？

坊間經常說每日要飲8杯水，施清就解釋不同體重的人飲水量不同，8杯水未必適合每個人，計算方法如下：

將體重kgx40ml=每日要飲的水量。 例如施清現重51kg 將51kgx40ml=2040ml 她每日要飲2040ml才足夠。

▲ 見到慢慢瘦。



施清還舉出多喝水的好處：

1.紓緩水腫

喝水不夠才會水腫

2.高鈉成份食物會令身體水腫

世衛建議每個成年人每日不能吸收多過2000mg，飲水可以沖走鈉，稀釋身體中鈉的濃度，透過小便排走，體重自然會輕。

3.改善便秘清洗腸道肚子變小

如果排不出便，可以在去廁所前先喝一杯水，排出便便後肚自然會變小，毒素也不會積累在身體入面。

▲ 靚靚水樽可以令飲水欲望增加。



鼓勵飲水方法

1.漂亮的水樽

漂亮的水樽能增加飲水的動力，她習慣每朝先喝300毫升水，促進腸部蠕動。

2.水不好喝怎麼辦

外國有一些維他命水，就是把水果如檸檬片和香草放在一起，令到水有味，還可以排毒。

飲冰水可減肥？

另外，有美國一份論文指出飲冰水可加速新陳代謝有燃脂、減肥效果：500毫升的3°C冰水，可提升4.5%的新陳代謝，且可維持約60分鐘；他解釋，人是恆溫動物，低溫的水進入身體後，身體便要用熱量產熱去恆溫，以保持37°C的體溫。大家去旅行都知道，日韓等國家，於冬天仍很多人堅持飲冰水，早前有說法指飲冰水會囤積脂肪，不過論文指出飲冰水反而有助減肥，舉例若喝1000毫升的5°C冰水，身體要消耗32千卡才能回到37°C，1個月換算下來可消耗960千卡，1年時間便可減去約1.56公斤。

但根據中醫的角度，冰水屬於生冷食物，註冊中醫師黃藹筠早前接受Topick訪問時表示，凍飲更會令體內寒氣雪上加霜，日久出現脾虛、氣血虛，特別易疲倦，經常手腳冰凍的「寒底」人士、脾胃弱者及小孩，會傷脾胃及陽氣，出現肚脹、肚瀉、腹痛、無胃口的症狀。

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編輯:王明芳