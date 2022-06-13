【2022父親節】酒店應節套餐自助餐一覽　每位232元嘆五星酒店美式12吋巨型漢堡餐

▲ （朗廷酒店圖片）

下周日（19日）迎來社交距離措施後首個父親節，多間酒店推出父親節應節套餐，中式及西式菜式均有涵蓋，可滿足不同飲食喜好的爸爸享用。

荃灣西如心酒店

酒店旗下兩間餐廳和天空酒廊分別推出不同的父親節應節餐單。中菜廳「如」推出兩款限定父親節套餐，分別為父親節尊尚套餐 （四位用3,688元，平均922元一位）和父親節精選套餐（四位用2,188元，平均547元一位）。

Cafe Circles將供應「味遊意大利自助餐」，菜式包括多款冰鎮海鮮、赤蝦刺身、意大利芝士、黑松露蘑菇意大利飯、即切威靈頓牛柳及現場特設即煮意粉專區，包括選用原個24個月巴馬臣芝士煮意粉配松露忌廉醬。自助午餐：成人468元、小童或長者338元；自助晚餐：成人668元、小童/長者538元。

位於酒店41樓的天空酒廊亦於父親節當日的午餐和晚餐供應4道菜套餐，讓爸爸於迷人的藍巴勒海峽景致下，品嘗精緻西式美饌。午餐每位成人428元起，菜式包括雜錦凍肉拼盤配蜜瓜、香煎挪威三文魚或澳洲西冷牛扒；晚餐每位成人538元起，當中包括海鮮拼盤。

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朗廷酒店

Bostonian Seafood & Grill製作斧頭扒晚餐及自助早午餐，大廚選用鮮嫩多汁的頂級英式斧頭扒二人晚餐（二位用1,188元，平均594元一位），配搭上乘配菜及醬汁。

自助餐餐廳The Food Gallery於 6月17至19日推出父親節主題自助餐，匯聚環球美饌，自助午餐亮點包括香烤牛肋肉、蜜汁烤火腿、威靈頓三文魚及烤豬脊肉等；自助晚餐時段推出滋補養生的女兒紅花雕黑松露蒸蛋白及松露螺頭湯。

傳統風格的美式餐廳Main St. Deli呈獻分享滋味套餐（四位用928元），以即點即製的12吋巨型漢堡為主菜，頭盤有招牌水牛城雞翼配搭特色風味醬汁、健康沙律之選及肉香縈繞的美式香烤豬肋骨配BBQ醬，如需查詢或預約可瀏覽餐廳網頁。

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帝京酒店 - 帝京軒

餐廳推出2款父親節套餐，第一個套餐菜式包括前菜冰燒五層腩、金牌黑豚叉燒、酒香燻蹄及葸油海蜇頭、竹笙海皇蟹肉燴燕窩、高湯焗開邊乳龍蝦配長壽伊府麵、蠔皇鮮鮑片配關東遼參及酸菜泉竹煮龍躉斑球等9道菜，四位用3,200元起、六位用4,780元起、八位用6,280元起，額外每位800元起。

第二個套餐菜式包括錦繡褔豬五彩拼盤、叁蔥爆炒玉帶桂花蚌、芝芯紅蔥焗釀蟹蓋、紅燒花膠雞絲雙囍翅、頂級南非八頭湯鮑魚加鮑汁鵝掌、清蒸沙巴大龍躉等11道菜，四位用2,880元起、六位用4,280元起、八位用5,680元起，額外每位720元起；以上2個套餐須另收加一服務費。詳情可致電2622 6161或瀏覽餐廳網頁。

▲ 蠔皇鮮鮑片配關東遼參。（帝京酒店提供）

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責任編輯：陳麗娜